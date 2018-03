Masters 1000 Indian Wells, Matteo Berrettini perde con Peter Polansky e manca l’accesso al tabellone principale

Matteo Berrettini cede all’ultimo turno di qualificazioni valevole per l’ingresso nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, impegnato sul campo 4 contro Peter Polansky, perde in tre set e rimanda la sua seconda partecipazione in un torneo di suddetta categoria dopo la partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia della passata annata. Il canadese, reduce da due sconfitte su due in stagione opposto a giocatori italiani, si impone sul romano col punteggio finale di 6-3 1-6 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco. A seguito di questa battuta d’arresto, Berrettini concentrerà tutte le proprie attenzioni al ricco Challenger di Irving in programma settimana prossima.

PRIMO SET

Matteo Berrettini apre le danze al servizio e parte con il naso avanti non lasciando neanche un punto al canadese. Peter Polansky, costretto a inseguire nel set d’apertura, tiene la battuta concedendo due punti all’azzurro rispondendo in ogni caso presente. Il romano continua a non avere patemi d’animo nel proprio turno di battuta, il suo avversario al contrario deve sudare e salvare una palla break per rimanere ancorato nel punteggio. Dopo aver concesso soli due punti alla battuta, Berrettini lotta ma cede il servizio alla terza palla break offerta nel settimo game. In virtù delle bassa percentuale di prime in campo, tra l’altro anche poche redditizie, il canadese ne approfitta e conferma il break di vantaggio con estremo agio salendo sul 5-3. Chiamato a rimanere in scia nel punteggio, Berrettini si disunisce e subisce un ulteriore break che coincide con la fine del parziale. Peter Polansky si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-3 in 40 minuti di gioco.

SECONDO SET

L’azzurro reagisce nel game d’apertura della seconda frazione combattendo come un leone assicurandosi il break al termine di un game fiume da 14 punti. Berrettini consolida il vantaggio con disinvoltura e si issa al comando sul 2-0. Polansky tiene il servizio e rimane a ruota di Berrettini che è bravo a custodire il break con attenzione e senza particolari grattacapi. Il giovane romano non si accontenta, prende le misure al canadese e piazza anche il secondo break portandosi avanti sul 4-1 pesante. Strada spianata ora per Berrettini e set oramai ipotecato. L’azzurro legittima e incrementa il vantaggio sul 5-1 ma non solo. L’allievo di Santopadre si assicura il secondo set in scioltezza col punteggio di 6-1 in 34 minuti di gioco e rimanda ogni discorso al terzo e decisivo parziale. Tre punti persi al servizio e 19 ottenuti in risposta sanciscono una frazione senza storie.

TERZO SET

Berrettini inizia la frazione nel migliore dei modi facendo suo il game inaugurale della terza frazione. Successivamente il romano conquista i primi due punti sul servizio di Polansky che è però bravo a risorgere e a spezzare un filotto di 5 game consecutivi messi a referto dall’azzurro. Sull’1-1 Berrettini comincia a scricchiolare nel terzo game alla battuta e consegna al tennista nativo di North York due palle break di fila. Matteo è abile a neutralizzarle entrambe ma nulla può sulla terza chance di break concessa. Con ancora in testa il rammarico delle due palle game non capitalizzate ai vantaggi, l’azzurro vede Polansky scappar via nel punteggio sul 3-1. Berrettini non molla e rimane in scia del canadese malgrado un altro game tutt’altro che semplice alla battuta. Il nordamericano mantiene a distanza l’italiano mostrando compattezza e risolutezza al servizio e preservando con premura il break di differenza. Il romano mette le mani sul settimo game della terza frazione e coltiva ancora speranze di rimonta seppur Polansky al momento abbia perso un solo punto con la prima di servizio nel parziale. Nonostante la bassa percentuale di prime palle in campo nel set, al di sotto del 50%, il canadese si issa sul 5-3 senza concedere neanche una flebile illusione all’allievo di Vincenzo Santopadre. Con le due ore di gioco oramai superate, Matteo Berrettini cede di schianto nel game successivo facendosi sfuggire dalle mani servizio e match in maniera definitiva. Peter Polansky archivia la pratica terzo set e conquista il main draw del Masters 1000 di Indian Wells per la terza volta in carriera a distanza di due anni dall’ultima volta. Il canadese elimina Matteo Berrettini col punteggio finale di 6-3 1-6 6-3.

M. Berrettini – P. Polansky

6 Aces 5
2 Double Faults 3
56% 1st Serve % 57%
31/46 (67%) 1st Serve Points Won 32/47 (68%)
18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 18/35 (51%)
4/8 (50%) Break Points Saved 3/6 (50%)
13 Service Games Played 12
15/47 (32%) 1st Return Points Won 15/46 (33%)
17/35 (49%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)
3/6 (50%) Break Points Won 4/8 (50%)
12 Return Games Played 13
49/82 (60%) Total Service Points Won 50/82 (61%)
32/82 (39%) Total Return Points Won 33/82 (40%)
81/164 (49%) Total Points Won 83/164 (51%)
108 Ranking 134
21 Age 29
Rome, Italy Birthplace Toronto, Canada
Rome, Italy Residence Toronto, Canada
6'4″ (193 cm) Height 6'0″ (182 cm)
187 lbs (85 kg) Weight 176 lbs (80 kg)
Right-Handed Plays Right-Handed
2015 Turned Pro 2007
1/2 Year to Date Win/Loss 0/4
0 Year to Date Titles 0
0 Career Titles 0
$193,541 Career Prize Money $1,042,005

6 Aces 5

2 Double Faults 3

56% 1st Serve % 57%

31/46 (67%) 1st Serve Points Won 32/47 (68%)

18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 18/35 (51%)

4/8 (50%) Break Points Saved 3/6 (50%)

13 Service Games Played 12

15/47 (32%) 1st Return Points Won 15/46 (33%)

17/35 (49%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)

3/6 (50%) Break Points Won 4/8 (50%)

12 Return Games Played 13

49/82 (60%) Total Service Points Won 50/82 (61%)

32/82 (39%) Total Return Points Won 33/82 (40%)

81/164 (49%) Total Points Won 83/164 (51%)

108 Ranking 134

21 Age 29

Rome, Italy Birthplace Toronto, Canada

Rome, Italy Residence Toronto, Canada

6’4″ (193 cm) Height 6’0″ (182 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2007

1/2 Year to Date Win/Loss 0/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$193,541 Career Prize Money $1,042,005

Luca Fiorino