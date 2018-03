WTA Indian Wells: Qualificazioni. Concluso già il torneo delle italiane. Fuori Roberta Vinci al turno decisivo

Ha perso in maniera netta Roberta Vinci nel turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

L’azzurra si è arresa alla romena Monica Niculescu con il risultato di 60 64 in 1 ora e 9 minuti di partita.

Da segnalare che Roberta dopo aver perso il primo set in maniera netta per 0 a 6, nel secondo parziale si è trovata avanti per 2 a 0 e poi per 3 a 2 e servizio a disposizione ma ha subito il controbreak dell’avversaria nel sesto gioco.

Sul 4 pari Monica piazzava il break decisivo (dopo aver perso già un break di vantaggio nell’ottavo game), con la Vinci che mancava anche una palla del 5 a 4, e nel game seguente la romena teneva a 15 il turno di battuta chiudendo la contesa per 6 a 4.

La partita punto per punto



WTA Indian Wells Monica Niculescu [3] Monica Niculescu [3] 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 0 4 Vincitore: M. NICULESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

M. Niculescu – R. Vinci

01:08:42

0 Aces 0

2 Double Faults 2

81% 1st Serve % 56%

24/35 (69%) 1st Serve Points Won 11/32 (34%)

2/8 (25%) 2nd Serve Points Won 9/25 (36%)

0/3 (0%) Break Points Saved 7/14 (50%)

8 Service Games Played 8

21/32 (66%) 1st Return Points Won 11/35 (31%)

16/25 (64%) 2nd Return Points Won 6/8 (75%)

7/14 (50%) Break Points Won 3/3 (100%)

8 Return Games Played 8

26/43 (60%) Total Service Points Won 20/57 (35%)

37/57 (65%) Total Return Points Won 17/43 (40%)

63/100 (63%) Total Points Won 37/100 (37%)

71 Ranking 147

30 Age 35

Slatina, Romania Birthplace Taranto, Italy

Bucharest, Romania Residence Taranto, Italy

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

139 lbs. (63 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (May 2002) Turned Pro Pro (1999)

10/5 Year to Date Win/Loss 6/3

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 10

$5,236,723 Career Prize Money $11,788,858