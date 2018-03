Björn Borg: il campione che disse addio troppo presto

Ultimamente c’è un tema nel mondo del tennis che risuona prepotentemente in ogni discussione fra appassionati, virtuale o face to face che sia: il momento giusto per il ritiro di un campione dall’attività agonistica.

L’argomento è tremendamente tornato attuale con Roger Federer, un giocatore che in carriera ha vinto tutto e di più e che solo un paio di anni fa sembrava destinato a un prossimo ritiro, non riuscendo più a vincere nelle prove Slam, vero banco di prova per un top player come lui: appariva il tutto come una questione di tempo ma lo svizzero avrebbe appeso la racchetta al chiodo. Quello che invece ha fatto nell’ultimo anno e mezzo è sotto gli occhi di tutti: non solo 3 vittorie negli ultimi 5 Slam disputati ma anche nuovamente il primato nel ranking ATP riacciuffato a 36 anni e mezzo. Le domande sul ritiro continuano a restare in piedi ma lo svizzero sembra adesso vivere una seconda giovinezza e il ritiro decisamente è lontano nel tempo.

C’è un giocatore però che fra i grandi ha fatto storia, compiendo un percorso esattamente al contrario rispetto a quello dello svizzero: Björn Borg mollò infatti il tennis giocato da pro a soli 26 anni, all’apice di una carriera che sembrava non potergli regalare niente più, nessun traguardo da raggiungere e aggiungere a quelli già in cascina. O almeno di questo era convinto lo stesso Borg, più che altro individuando il perché di tale decisione nell’assenza di motivazioni, perché in campo avrebbe potuto continuare a vincere…senza se e senza ma. Lui aveva semplicemente detto stop a quel tipo di vita, non trovandola più stimolante e appagante e se a un giocatore mancano le forze mentali per entrare in campo…la vittoria diventa una chimera.

Una percentuale di Slam vinti incredibilmente alta rispetto a quelli giocati, il primo tennista dell’era Open a superare il milione di dollari guadagnati in prize money, la prima vera stella di un qualcosa che non era più soltanto uno sport ma faceva rumore anche per la vita off court. Borg visse rivalità tremendamente forti (stile Nadal vs. Federer per intenderci), per un campione spietato in campo quanto fragile nella sua vita privata. Visse a tutta velocità l’intera carriera e complice un’ascesa cominciata quando era ancora adolescente arrivò ai 26 anni con un logorio psico fisico insopportabile, motivo per cui disse addio al campo sconvolgendo il mondo del tennis e lasciando i suoi competitors senza la lepre da inseguire.

Altri tempi si dirà, un’altra epoca tennistica…ma la sua decisione fu ugualmente forte.

Lasciare quando si è all’apice del successo sportivo, quando si ha raggiunto tutto e si è integri fisicamente per conquistare ancora trofei, quando ancora la gente può applaudirti per le tue gesta, ammirarti e tu dimostri che non hai bisogno di tutto questo: tutto ciò che viene cercato assiduamente da ogni tipo di sportivo e che a te, semplicemente, non interessa più.

Un campione che oggi apparirebbe agli occhi del mondo controtendenza ma che io semplicemente ricordo come un uomo tanto forte da saper dire addio nel momento in cui volava più in alto.

Alessandro Orecchio