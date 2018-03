Challenger Santiago: Il Main Draw. Tre gli azzurri al via. Simone Bolelli e Marco Cecchinato si sfideranno al primo turno.

Challenger Santiago | Terra | $50.000

(1) Elias, Gastao vs (WC) Barrios Vera, Marcelo Tomas

Kovalik, Jozef vs Giannessi, Alessandro

Lopez Perez, Enrique vs Olivo, Renzo

Clezar, Guilherme vs (8) Bellucci, Thomaz

(3) Dutra Silva, Rogerio vs Domingues, Joao

Qualifier vs (WC) Tabilo, Alejandro

Bagnis, Facundo vs Moutet, Corentin

Qualifier vs (7) Berlocq, Carlos

(6) Monteiro, Thiago vs Qualifier

Ofner, Sebastian vs (WC) Lama, Gonzalo

Bourgue, Mathias vs (WC) Garin, Christian

Robredo, Tommy vs (4) Sousa, Pedro

(5) Martin, Andrej vs Andreozzi, Guido

(Alt) Krstin, Pedja vs De Greef, Arthur

Taberner, Carlos vs Qualifier

Bolelli, Simone vs (2) Cecchinato, Marco