Juan Carlos Ferrero parla dell’indisciplinato Alexander Zverev

Juan Carlos Ferrero, dopo essere stato accusato da Alexander Zverev di mancare di rispetto al suo team, ha parlato pubblicamente per rispondere al suo ex allievo.

Nelle dichiarazioni al quotidiano Marca, Ferrero ha dato la sua versione dei fatti: “Ho chiesto sin dal primo giorno il rispetto per il team. Tra l’altro, gli ho chiesto di essere più puntuale.

Non è accettabile né professionale che ogni giorno si presentasse con 20-30 minuti di ritardo. Un po’ più di disciplina lo avrebbe aiutato a progredire nella sua carriera.

Dal momento in cui ha preso fiducia ha cominciato a venir sempre meno alle indicazioni che gli davo, gli chiedevo più disciplina e lui non ascoltava”.

Tuttavia, lo spagnolo non ha rancore e preferisce mantenere i ricordi positivi: “L’ho aiutato a vincere i suoi primi due Masters 1000. È stata una grande gioia per me. Nel mio lavoro mi hanno sempre insegnato: lavoro, disciplina, umiltà e, soprattutto, rispetto per tutti “, ha concluso Ferrero.