Tie Break Tens: Ecco il tabellone principale. Serena Williams sfiderà Marion Bartoli

Dopo il successo del Tie Break Tens a gennaio, prima dell’inizio dell’Australian Open, sta per iniziare un’altra edizione, questa volta a New York. Con gli incontri che si svolgeranno il prossimo 5 marzo al Madison Square Garden.

Il sorteggio è già stato reso noto e prevedono diverse partite di lusso. Spiccano gli incontri tra Serena Williams e Marion Bartoli e Venus Williams vs Elina Svitolina.

Alla vincitrice del torneo ci sarà un premio di 250 mila dollari. Ricordiamo che l’evento si svolge in un’unica giornata ed ogni partita sarà disputata con un unico tiebreak da 10 punti.

Il tabellone

Serena Williams vs Marion Bartoli

Venus Williams vs Elina Svitolina

Coco Vandeweghe vs Daniela Hantuchova

Sorana Cirstea vs Zhang Shuai