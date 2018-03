La Davis che vorrei

In ballo c’è una vera e propria rivoluzione con una prossima riunione che potrebbe cambiare in maniera importante il destino della competizione tennistica a squadre per eccellenza, la Coppa Davis. Una manifestazione storica che ha lasciato nella memoria del tifoso del bel tennis partite indimenticabili, per un’esplosione di emozioni che non troveranno mai eguali in altri tornei tennistici.

Eppure questa Davis rischia di sparire, di non esistere più…almeno nella forma in cui tutti l’abbiamo amata. Dal 2019 potrebbe essere un altro evento: ma è questa la versione che io vorrei per la Coppa Davis? È una semplice domanda che vi pongo e a cui vi invito a rispondere: nel frattempo, io vi racconto la “mia” Davis.

Cominciamo dai punti che potrebbero e dovrebbero dare gli incontri disputati nella Coppa: non concorderei sull’assegnare punti per invogliare i top player a parteciparvi, lo farei solo perché un incontro tennistico durante la stagione, deve far si che una vittoria faccia rima con un incremento in classifica. Nessuno dovrebbe essere spinto a vestire la maglia della propria nazione o perlomeno non dovrebbero essere dei punti a farla rappresentare quanto piuttosto l’ardore di essere in campo per un Paese intero, tennisticamente parlando.

Si è ventilata anche la possibilità di disputare la Coppa in una sola settimana: non credo sia la soluzione ideale perché 7 giorni sono troppo pochi anche se l’evento va assolutamente ridotto nella sua durata. Per me sarebbe interessante dividerla in una settimana di competizione più due weekend: un tabellone a 24 squadre con alcuni bye per le Nazionali con il miglior ranking, con incontri da disputare per regalare alla fine della settimana le 4 semifinaliste. In questa prima tranche di incontri si potrebbero disputare i match secondo la proposta offerta, ossia due singolari più un doppio al meglio dei 3 set. Le cose cambierebbero per i due weekend successivi.

Durante il primo finesettimana dedicato alle semifinali più quello della finale potrebbero disputarsi al meglio dei 5 set, con 4 singolari più l’eventuale doppio da disputarsi nell’ultima giornata. La sede della prima settimana potrebbe cambiare ogni anno, così come quella delle semifinale e finale, un evento da reclamizzare e presentare come l’atto conclusivo della Coppa del mondo tennistico.

Ogni Federazione potrebbe anche giocare delle cosiddette amichevoli, anche se ovviamente il calendario andrebbe leggermente modificato per lasciare alcuni weekend liberi: tolti i 3 della prima fase, delle semifinali e della finale, sarebbe interessante lasciarne almeno uno libero per poter permettere ai vari Paesi di testare i propri giocatori, ad esempio prima di arrivare alla fase iniziale della Coppa.

È vero che i cambiamenti spesso sono necessari ma il rischio è snaturare un bellissimo evento che ha solo bisogno di un restyling. Voi cosa ne pensate?

Alessandro Orecchio