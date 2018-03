Stan Wawrinka dà forfait ad Indian Wells e Miami

Stan Wawrinka, reduce dal suo secondo intervento al ginocchio sinistro, non sarà al via ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. “Sono entrambi tornei incredibili – ha detto Stan in una nota – ma tornare dopo un’operazione è complicato e dopo aver giocato alcuni tornei ho deciso con il mio team che è meglio pensare ai miei progressi e ad allenarsi”.

L’elvetico ha inoltre precisato che non ha intenzione di mollare: “Il mio obiettivo è di ritornare ai miei migliori livelli di nuovo e lavorerò duramente ogni giorno per riuscirci. Ora però devo essere paziente e dedicare al mio corpo il tempo necessario”, ha concluso.