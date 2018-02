Daria Gavrilova ha rischiato la squalifica ad Acapulco. Kyrgios e Vandeweghe polemici (Video)

Daria Gavrilova è stata protagonista la notte scorsa di una scena che sarebbe potuta finire molto male.

Durante il suo incontro con l’americana Madison Brengle, la giovane australiana si è arrabbiata per una situazione di gioco ed ha lanciato la racchetta per la frustrazione, ma il suo strumento di lavoro ha mancato di pochissimo una raccattapalle.

Se ciò fosse accaduto, la Gavrilova sarebbe stata squalificata.

Nick Kyrgios ha parlato dell’accaduto su twitter: “Se fosse accaduto a me sarei stato bannato per sei anni e sarei stato in tutti i giornali e canali televisivi per un mese”.

CoCo Vandeweghe ha risposto al tweet di Nick: “Due pesi e due misure dappertutto”.