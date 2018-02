Rafael Nadal ed il rientro ad Acapulco: “Gioco ad Acapulco perché adoro questo torneo e non per la prima posizione mondiale”

Questa settimana segnerà il ritorno alle competizioni di Rafa Nadal.

Il numero 2 del mondo è in Messico per giocare l’ATP 500 di Acapulco, il primo torneo dopo l’infortunio subito nei quarti di finale dell’Australian Open, così come la perdita del primo posto nella classifica mondiale dopo il sorpasso di Roger Federer.

In conferenza stampa, lo spagnolo ha chiarito che non è in Messico a causa della leadership della classifica mondiale: “Né io né Roger abbiamo mai cercato questa posizione. Abbiamo fatto i nostri calendari senza pensarci e le sensazioni che abbiamo vissuto ci hanno portato lì. Gioco ad Acapulco perché adoro questo torneo e non per la prima posizione mondiale”.

Riguardo alla sua forma fisica, Nadal si sente pronto a dare tutto: “Mi sto allenando quasi tre ore al giorno, oltre alla palestra. Cerco di essere competitivo ogni volta che gioco a un torneo ed è un piacere continuare a sentire di poter competere con più di 31 anni alle spalle.

Non credo che dovrei vincere il torneo solo perché sono uno dei favoriti. Vengo qui per dare il massimo”, ha concluso il 31enne.

Rafa Nadal farà il suo debutto al torneo questo martedì e avrà come avversario, il connazionale Feliciano Lopez.