Federer contro Nadal: il guanto di sfida è stato lanciato

Il 19 febbraio del 2018 la classifica ATP Race recita 2500 punti per Roger Federer (ovviamente primo) e “solo” 360 per Rafa Nadal, che guarda lo svizzero dal basso della sua sedicesima posizione. Non ci vuole un pozzo di scienza per dire che la stagione è appena iniziata e che mancano tanti mesi e tornei importanti per colmare il gap, sta di fatto che Federer è partito a tutta, ha raggiunto la prima posizione mondiale stabilendo un nuovo record mentre Nadal, che dichiara di non essere poi così interessato al numero 1, insegue affannosamente.

Due tornei giocati dallo svizzero e due trofei alzati al cielo (AusOpen e Rotterdam) mentre proprio lo spagnolo sarà adesso chiamato a cancellare i dubbi riguardo il suo stato di forma nel prossimo torneo di Acapulco, un torneo che ci fornirà indicazioni preziose sulle sue condizioni fisiche e sul pieno recupero dall’infortunio australiano.

In questa sfida fra due super campioni, quanto è importante però il numero 1 del ranking ATP? A parole lo spagnolo non sembra essere interessato più di tanto alla vetta (l’ha lasciata dopo circa 6 mesi): dichiarazioni di rito, la voglia di stare bene e concentrarsi sugli appuntamenti clou della stagione ma tutto ciò…non ricorda forse ciò che diceva proprio Roger quando Nadal era primo e lui ancora poteva raggiungerlo sul finire della stagione 2017? Tremendamente simile…

Per me è indiscutibile che un top player punti al numero 1, soprattutto se ha già visto il panorama da lassù e sa quanto bene ci si possa stare: questo succede tanto a 25 anni quanto a 35, tanto a chi vi è stato due settimane quanto 300. Questo succede tanto a Nadal quanto a Federer: credo ancora debba nascere un campione di uno sport in cui voler essere il numero 1 beh…non sia poi così importante.

Di questa rivalità versione 2018 molto ci dirà l’accoppiata Masters1000 Indian Wells/Miami: se Federer dovesse fare doppietta o comunque piazzare una zampata vincente, sono sicuro che questa volta non si risparmierebbe sulla terra rossa e invece di saltarla porterebbe a casa punti preziosi per chiudere l’anno in testa. Già, lo so che siamo ancora a febbraio, ma non è forse una giusta programmazione una delle chiavi di successo di un tennista al vertice?

Nadal di par suo sarà chiamato a portare a casa l’ennesima caterva di punti sul rosso, bottino pieno come l’anno scorso, con la consapevolezza che nessun passo falso possa essere compiuto.

Federer è in vantaggio e qualcosa mi dice che quest’anno non si “risparmierà” cercando di guardare anche a dicembre tutti dall’alto del numero 1.





Alessandro Orecchio