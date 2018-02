WTA Acapulco: Jasmine Paolini centra il main draw

Jasmine Paolini ha centrato la qualificazione al main draw del torneo Wta International di Acapulco.

Nel turno decisivo la 22enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 156 del ranking mondiale, ha battuto per 76(2) 61 l’israeliana Deniz Khazaniuk, numero 267 del ranking mondiale, in tabellone come “alternate”.

Al primo turno sfiderà la cinese Shuai Zhang n.33 del mondo.

(1) Stephens, Sloane vs Parmentier, Pauline

(WC) Day, Kayla vs Qualifier

Arruabarrena, Lara vs Sakkari, Maria

Voegele, Stefanie vs (8) Maria, Tatjana

(4) Zhang, Shuai vs J. Paolini

Teichmann, Jil vs Qualifier

Puig, Monica vs Qualifier

Qualifier vs (6) Cornet, Alizé

(5) Begu, Irina-Camelia vs Mchale, Christina

Cepede Royg, Veronica vs Bencic, Belinda

Pliskova, Kristyna vs (WC) Zarazua, Renata

Brengle, Madison vs (3/WC) Gavrilova, Daria

(7) Tsurenko, Lesia vs Davis, Lauren

Rodionova, Arina vs Kozlova, Kateryna

Haddad Maia, Beatriz vs Watson, Heather

Qualifier vs (2) Mladenovic, Kristina

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

TDQ Khazaniuk – Paolini (0-1) 2 incontro dalle ore 23:00



WTA Acapulco Deniz Khazaniuk Deniz Khazaniuk 6 1 Jasmine Paolini [9] Jasmine Paolini [9] 7 6 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Khazaniuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 D. Khazaniuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Khazaniuk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Khazaniuk 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Khazaniuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 D. Khazaniuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Khazaniuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Khazaniuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Khazaniuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Khazaniuk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

0 Aces 02 Double Faults 180% 1st Serve % 62%31/70 (44%) 1st Serve Points Won 22/40 (55%)9/18 (50%) 2nd Serve Points Won 14/25 (56%)5/12 (42%) Break Points Saved 1/5 (20%)10 Service Games Played 918/40 (45%) 1st Return Points Won 39/70 (56%)11/25 (44%) 2nd Return Points Won 9/18 (50%)4/5 (80%) Break Points Won 7/12 (58%)9 Return Games Played 1040/88 (45%) Total Service Points Won 36/65 (55%)29/65 (45%) Total Return Points Won 48/88 (55%)69/153 (45%) Total Points Won 84/153 (55%)

Khazaniuk – Paolini

269. Singles ranking 164.

24. 10. 1994 Birthdate 4. 1. 1996

right Plays right