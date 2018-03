Il grunting di Aryna Sabalenka: “Non sono l’unica a urlare. Ho sempre urlato e continuerò a urlare, non mi interessa quello che gli altri dicono” (Video)

Aryna Sabalenka, giovane bielorussa di appena 19 anni, è una delle più grandi promesse del tennis mondiale, ma è diventata famosa negli ultimi tempi per le critiche che alcuni commentatori, allenatori e persino altri giocatori hanno fatto su di lei per i gridolini che emette sul campo.

“Non voglio sapere chi mi dice queste cose. Non sono l’unica a urlare. Ho sempre urlato e continuerò a urlare, non mi interessa quello che gli altri dicono. Onestamente, non riesco nemmeno a sentirmi quando urlo”.

La Sabalenka però ammette di essere sbalordita da alcuni dei suoi video: “A volte mi chiedo se sono davvero io. Mi scuso se disturbo qualcuno, ma sono così. I miei idoli sono Serena Williams e Maria Sharapova ed ho sempre voluto essere come loro”.