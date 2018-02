Happy Hour a Bergamo, Sarà Gulbis-Sonego

Il match che tutti attendevano ci sarà: mercoledì, all’ora dell’aperitivo, si sfideranno Lorenzo Sonego ed Ernests Gulbis.

Il torinese aveva fatto il suo dovere nel pomeriggio, il lèttone ha replicato in serata. Opposto al bosniaco Aldin Setkic, ha effettuato uno strappo già in avvio (3-0), ma sciupava il break di vantaggio commettendo due doppi falli consecutivi nel quinto game. Setkic non sfruttava il momento e incassava il break nel gioco successivo. Dal 4-2, Gulbis metteva il pilota automatico al servizio (ha raccolto l’81% di punti con la prima palla e il 70% con la seconda) e portava a casa il primo set. Nel secondo non c’erano sussulti fino al tie-break, dove l’ex top-10 saliva subito 4-0 e chiudeva con uno fantastico passante di rovescio e una fortunata risposta vincente, corretta dal nastro. Gulbis-Sonego sarà la rivincita del combattuto match giocato due settimane a Sofia, nelle qualificazioni. Fu una battaglia furibonda, di tre tie-break, chiusa a favore di Gulbis. Il programma di mercoledì sarà chiuso dall’esordio di Matteo Berrettini, testa di serie numero 1, opposto a Matteo Viola.