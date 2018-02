Roberta Vinci esce al primo turno del Wta International di Budapest. Successo per Aliaksandra Sasnovich in due set.

Esce di scena Roberta Vinci al primo turno del Wta International di Budapest (Indoor, $250.000).

La tennista tarantina è stata sconfitta dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, 23 anni, Nr. 47 del mondo, con un duplice 6-3 in un’ora e sette minuti di gioco.

Sconfitta senza appello per Roberta in Ungheria. L’italiana ha sofferto molto, soprattutto al servizio, riuscendo raramente a rendersi pericolosa e subendo l’aggressività avversaria. Il cammino nelle qualificazioni è da considerarsi positivo ma dall’incontro di oggi ci si aspettava sicuramente qualcosa di più.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale molto difficile per l’azzurra, sempre costretta ad inseguire.

Già nel primo gioco deve annullare tre insidiose palle break per tenere la battuta.

L’equilibrio dura sino al 2-2, poi la bielorussa sale in cattedra.

La Sasnovich opera due break consecutivi, nel quinto e nel settimo gioco, e indirizza il set su binari a lei favorevoli.

Robertina sembra disorientata e fatica a trovare soluzioni vincenti, subendo il tennis avversario e sbagliando oltremodo.

L’unico sussulto italiano è un break nell’ottavo gioco, conquistato dopo aver annullato un set point avversario.

Il break si rivela subito illusorio; la tennista pugliese al servizio non punge e la bielorussa ne approfitta.

Il terzo break subito dalla Vinci consegna il parziale alla Sasnovich.

Al secondo set point disponibile è 6-3 per la bielorussa in 36 minuti di gioco.

Secondo set: la partita torna in equilibrio, con Roberta che cerca di stare attaccata all’avversaria.

Ne scaturisce un bel parziale, con Robertina che ritrova serenità, sicurezza al servizio e prova a rendersi insidiosa in risposta.

L’equilibrio dura sino al 3-3, poi è un dominio della Sasnovich.

La bielorussa dapprima tiene il turno di servizio con i denti, conquistando un combattutissimo gioco ai vantaggi; successivamente sale di livello e fa il gap.

Il break a 15 nell’ottavo game è fondamentale e toglie ogni speranza all’azzurra.

Al servizio per chiudere il match, la Sasnovich non trema: turno di battuta tenuto a 15 e 6-3 per la bielorussa in 31 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Budapest Aliaksandra Sasnovich [6] Aliaksandra Sasnovich [6] 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 3 3 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 4-3 → 5-3 A. Sasnovich 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Sasnovich – R. Vinci

01:06:17

5 Aces 2

3 Double Faults 2

70% 1st Serve % 68%

28/39 (72%) 1st Serve Points Won 27/45 (60%)

10/17 (59%) 2nd Serve Points Won 8/21 (38%)

0/1 (0%) Break Points Saved 5/9 (56%)

9 Service Games Played 9

18/45 (40%) 1st Return Points Won 11/39 (28%)

13/21 (62%) 2nd Return Points Won 7/17 (41%)

4/9 (44%) Break Points Won 1/1 (100%)

9 Return Games Played 9

38/56 (68%) Total Service Points Won 35/66 (53%)

31/66 (47%) Total Return Points Won 18/56 (32%)

69/122 (57%) Total Points Won 53/122 (43%)

47 Ranking 156

23 Age 35

Minsk, Belarus Birthplace Taranto, Italy

Minsk, Belarus Residence Taranto, Italy

5′ 9″ (1.74 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (1999)

9/3 Year to Date Win/Loss 4/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 10

$1,246,765 Career Prize Money $11,786,758

Davide Sala