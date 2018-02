WTA Budapest: I risultati del Primo turno di Quali. Roberta Vinci annulla due match point ed è al turno decisivo. Ok Jasmine Paolini

Partono con il piede giusto Jasmine Paolini e Roberta Vinci che sono approdate al turno decisivo nelle qualificazioni del WTA International di Budapest.

La 22enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 161 Wta, al primo turno ha sconfitto con un doppio 62 la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 129 del ranking mondiale.

Domani si giocherà un posto nel main draw con l’australiana Arina Rodionova, numero 131 Wta.

Sofferta l’affermazione della tarantina, numero 156 Wta, che nel giorno in cui compie 35 anni ha superato in rimonta la russa Anna Kalinskaya, numero 149 del ranking mondiale per 36 64 76(3).

Roberta ha anche annullato due match point sul 5-4 nel terzo set ed era alla battuta.

Nel turno finale sfiderà la bielorussa Vera Lapko, numero 127 Wta.

WTA Budapest International | Indoor | $250.000 – 1° Turno Quali

KÖRMÖCZY COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Anna Karolina Schmiedlova vs Jasmine Paolini



2. Roberta Vinci vs [11] Anna Kalinskaya



3. [WC] Kaja Juvan vs [12] Patty Schnyder



4. [1] Denisa Allertova vs Anna Blinkova



5. [3] Viktoria Kuzmova vs [WC] Anna Bondar



6. [2] Jana Cepelova vs [WC] Dalma Galfi



TEMESVÁRI COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Sofya Lansere vs [8] Arina Rodionova



2. [5] Vera Lapko vs Lesley Kerkhove



3. [4] Naomi Broady vs Georgina Garcia Perez



4. Cagla Buyukakcay vs [10] Magdalena Frech



5. Ysaline Bonaventure vs [7] Xinyun Han



6. Tamara Korpatsch vs [9] Viktoriya Tomova



