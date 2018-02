Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale. Matteo Berrettini, n.1 del seeding sfiderà all’esordio Matteo Viola.

Challenger Bergamo | Indoor | e64.000

(1/SE) Berrettini, Matteo vs Viola, Matteo

Kuhn, Nicola vs (SE) Lestienne, Constant

Millot, Vincent vs Qualifier

Qualifier vs (7) Caruso, Salvatore

(3) Zopp, Jurgen vs Zapata Miralles, Bernabe

Oliveira, Goncalo vs Martinez, Pedro

Pavlasek, Adam vs Brkic, Tomislav

Qualifier vs (8) Ignatik, Uladzimir

(5) Sonego, Lorenzo vs Trungelliti, Marco

Setkic, Aldin vs (WC) Gulbis, Ernests

Safwat, Mohamed vs Bonzi, Benjamin

Nedovyesov, Aleksandr vs (4) Moraing, Mats

(6) Munar, Jaume vs Napolitano, Stefano

(WC) Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) de Bakker, Thiemo

(WC) Quinzi, Gianluigi vs Qualifier

Arnaboldi, Andrea vs (2) Sakharov, Gleb