La San Marino Junior Cup raddoppia: due settimane di grande tennis sul Titano

Non una, bensì due settimane di grande tennis sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Tennis Europe ha infatti ufficializzato le date dei tornei 2018 e la San Marino Junior Cup, la competizione giovanile che proprio nel 2018 vedrà la sua prima edizione e che porterà sul Titano, nel mese di luglio, molti dei migliori tennisti Under 12, 14 e 16 del mondo, amplia il proprio raggio d’azione. Dal 2 all’ luglio, infatti, restano collocati i tabelloni Under 14 e Under 16, mentre il torneo Under 12 si svolgerà dal 9 al 15 luglio.

L’evento porterà sul Titano più di 200 atleti, che saranno accompagnati da coach, delegati, accompagnatori e altri addetti ai lavori. Sono previsti ben 12 tabelloni principali: maschile e femminile, singolare e doppio per ognuna delle tre categorie, oltre alle qualificazioni che si terranno il week end precedente.

Sarà dunque un luglio di attività senza sosta sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio: dal 22 al 28, infatti, è in programma il San Marino Junior Open, il torneo ITF Under 18 che, anno dopo anno, sta diventando sempre più garanzia d’eccellenza a livello giovanile.