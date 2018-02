Andrey Rublev ritorna sui suoi passi e fa felice un bimbo (Video)

Andrey Rublev ha brillato oggi nel torneo di Rotterdam dopo aver sconfitto il francese Lucas Pouille e poi ha incantato con un gesto semplice, ma che valeva molto per un giovane fan presente nel primo torneo ATP 500 del 2018.

Il ventenne russo era già sulla strada degli spogliatoi quando si è reso conto che aveva lasciato il “ragazzo” dispiaciuto, e non solo ha fatto un autografo ma si è reso anche disponibile a scattare una foto. La reazione del piccolo non ha bisogno di ulteriori commenti.

The agony 😔

But then the ecstasy 😀@AndreyRublev97 makes this little boy's day…#abnamrowtt pic.twitter.com/himkhlClCv

— Tennis TV (@TennisTV) 14 febbraio 2018