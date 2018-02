Serena Williams ha deciso quali tornei giocherà nel 2018. Sono 8 in tutto più le Finals. C’è anche Roma

Serena Williams ha fissato il suo programma per la stagione 2018, che ufficialmente è iniziata per lei questo fine settimana, con la partecipazione in Fed Cup.

L’elenco dei tornei è stato fornito da Patrick Mouratoglou, il suo allenatore, al New York Times:

Indian Wells

Miami

Madrid

Roma

Roland Garros

Wimbledon

Cincinnati o in Canada

US Open

Finali WTA (se riuscirà a qualificarsi)

La Williams non ha classifica per entrare in questo momento nei tornei, ma può entrare con la classifica protetta o con la richiesta di una wild card.