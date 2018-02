ATP Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini già al secondo turno.

(1) Thiem, Dominicvs ByeZeballos, Horaciovs Qualifier(WC) Kicker, Nicolasvs Pella, Guido(SE) Monteiro, Thiagovs (8) Verdasco, Fernando

(4) Fognini, Fabio vs Bye

Qualifier vs Mayer, Leonardo

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Monfils, Gael vs (7) Cuevas, Pablo

(5) Schwartzman, Diego vs (PR) Haider-Maurer, Andreas

Qualifier vs (WC) Cachin, Pedro

Vesely, Jiri vs Bedene, Aljaz

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(6) Edmund, Kyle vs (SE) Carballes Baena, Roberto

Delbonis, Federico vs Mayer, Florian

(WC) Berlocq, Carlos vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo