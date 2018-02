ATP Buenos Aires: Il Tabellone di Quali. Cecchinato e Giannessi al via.

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $568.190

(1) Sandgren, Tennys vs Bagnis, Facundo

(Alt) Souza, Joao vs (5) Elias, Gastao

(2) Cecchinato, Marco vs Andreozzi, Guido

Domingues, Joao vs (6) Ruud, Casper

(3) Dutra Silva, Rogerio vs (Alt) Collarini, Andrea

(Alt) Clezar, Guilherme vs (7) Olivo, Renzo

(4) Bellucci, Thomaz vs (WC) Galarza, Juan Ignacio

(WC) Casanova, Hernan vs (8) Giannessi, Alessandro

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Guilherme Clezar vs [7] Renzo Olivo

2. [1] Tennys Sandgren vs Facundo Bagnis

3. [2] Marco Cecchinato vs Guido Andreozzi

4. [4] Thomaz Bellucci vs [WC] Juan Ignacio Galarza

Estadio 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Joao Souza vs [5] Gastao Elias

2. [3] Rogerio Dutra Silva vs [Alt] Andrea Collarini

3. [WC] Hernan Casanova vs [8] Alessandro Giannessi

4. Joao Domingues vs [6] Casper Ruud