Bernard Tomic: perché butti via la tua carriera?

Finora eravamo abituati a ex sportivi che, smarrita la popolarità di un tempo e con un orizzonte fatto di tanti facili denari, si davano ai reality show più disparati, dalle isole sperdute nei Caraibi fino a case spiate e fattorie varie. Ex sportivi si diceva, per questo quello che è successo recentemente con l’australiano Bernard Tomic ha stranito particolarmente: Tomic ha 25 anni, teoricamente dovrebbe essere nel momento più alto della propria carriera, eppure è partito (ma si è già ritirato) per la giungla, in un reality di sopravvivenza in cui personaggi più o meno famosi si mettono a dura prova in situazioni al limite della sopportazione fisica.

Un talento indiscutibile che l’ha portato al numero 17 del ranking ATP nel gennaio del 2016, momento in cui la top10 sembrava più che un sogno…un obiettivo decisamente realizzabile: invece il 2016 si rivela un anno al di sotto delle aspettative, niente però comparandolo con il 2017, vero e proprio annus horribilis in cui Tomic esce fuori dal radar del tennis che conta, colleziona solo 12 vittorie a fronte di 24 sconfitte, crolla in classifica (al momento è numero 168 del ranking) e soprattutto si lascia andare a una serie di esternazioni preoccupanti in cui rivela di essere davvero poco interessato al tennis, non certo una passione quanto piuttosto un mezzo odiato che fortunatamente l’ha riempito di soldi. E lui, per sua stessa ammissione, quei soldi passa il tempo a contarli, mentre gran parte della popolazione del mondo (e degli appassionati di tennis) quelle cifre nell’arco di un’intera vita se le sogna.

Tomic, che quei soldi ce li ha “sbattuti” più volte in faccia, dovrebbe fare però i conti con la vita reale: il suo prize money, sponsor e contratti esclusi, ammonta fra singolo e doppio a 5 milioni di dollari circa, una cifra alta ma non certo incredibile e che avrebbe potuto tranquillamente almeno doppiare se avesse assecondato il talento e lavorato tanto fisicamente quanto psicologicamente…perché il problema di Tomic è tutto nella sua testa, dove il tennis è diventato il nemico e quello che uno volta gli piaceva fare adesso viene odiato.

Ha vinto solo 3 tornei nel circuito maggiore ma, fatta eccezione di un quarto di finale a Wimbledon nel 2011, i risultati nei grandi appuntamenti non sono mai arrivati: il tempo per tornare nel tennis che conta ci sarebbe eccome, in fondo Tomic ha solo 25 anni…ma è qualcosa che Bernard vuole? Non si tratta di rispettare il proprio lavoro (per Tomic non è più passione, questo è chiaro da tempo…), quanto piuttosto capire se qualcosa che gli riesce bene lo fa stare bene anche a livello psicologico. La sensazione, vuoi per un’adolescenza particolare vuoi per le distrazioni facili di una vita agiata, è che il tennis non faccia (più) per lui.

Un tentativo comunque sembra volerlo fare, motivando proprio l’uscita dal reality con la volontà di tornare in campo, quello che “deve” fare: l’augurio è che possa essere anche quello che “vuole” fare…altrimenti, speriamo per lui che trovi un’altra strada…di certo contare soldi che piano piano finiscono non può essere un lavoro.

Alessandro Orecchio