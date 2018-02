Roger Federer e le speranze del Direttore del torneo di Dubai

È un sogno improbabile ma non impossibile. Il punto è che quei 155 punti di distanza tra Rafa Nadal e Roger Federer possono far sì che lo svizzero possa giocare il torneo ATP 500 di Dubai con l’obiettivo di attaccare la cima della classifica mondiale.

Ne ha parlato in queste ore proprio il direttore del torneo di Dubai, Salah Talhak: “Siamo stati lieti di vedere Roger Federer raggiungere la quota di 20 Grand Slam conquistati e vogliamo congratularci con lui per i suoi sforzi e il gran successo ottenuto a Melbourne.

Roger ci ha detto che avrebbe preso una decisione nei prossimi giorni per i tornei che disputerà, quindi, qualunque cosa decida, noi comunque gli auguriamo il meglio”.

Ricordiamo che il torneo ATP 500 di Dubai si giocherà dal 26 febbraio al 3 marzo.