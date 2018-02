Challenger Budapest: I risultati del Day 1. Andrea Pellegrino nel main draw. Bega no. Arnaboldi sconfitto all’esordio del main draw (Video)

Md

(1) Fucsovics, Marton vs Balazs, Attila

Novak, Dennis vs Hurkacz, Hubert

Ivashka, Ilya vs (Q) Krawietz, Kevin

Krstin, Pedja vs (7) Galovic, Viktor

(3) Halys, Quentin vs (WC) Valkusz, Mate

Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Kuhn, Nicola

De Greef, Arthur vs (Q) Jahn, Jeremy

(WC) Piros, Zsombor vs (6) Zopp, Jurgen

(8) Milojevic, Nikola vs Safranek, Vaclav

(WC) Borsos, Gabor vs (Q) Pellegrino, Andrea

Setkic, Aldin vs Kolar, Zdenek

(WC) Nagy, Peter vs (4) Ymer, Elias

(5) Auger-Aliassime, Felix vs Rola, Blaz

Majchrzak, Kamil vs (Q) Lestienne, Constant

Gabashvili, Teymuraz vs Pavlasek, Adam

Ignatik, Uladzimir vs (2) Pospisil, Vasek

Challenger Budapest | Indoor | e64.000 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Jahn vs [6] Alessandro Bega Q



CH Budapest Jeremy Jahn Jeremy Jahn 6 7 Alessandro Bega [6] Alessandro Bega [6] 2 6 Vincitore: J. JAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Bega 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Bega 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Jahn 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bega 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Jahn 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bega 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Bega 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Jahn 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Bega 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Jahn 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Jahn 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

2. Kevin Krawietz vs Nikola Cacic Q



CH Budapest Kevin Krawietz Kevin Krawietz 6 6 7 Nikola Cacic Nikola Cacic 2 7 6 Vincitore: K. KRAWIETZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Cacic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Krawietz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Krawietz 0-15 15-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Cacic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Cacic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Krawietz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Krawietz 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Cacic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Cacic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Cacic 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Krawietz 15-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Krawietz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Krawietz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Cacic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz 15-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Andrea Arnaboldi vs [Alt] Nicola Kuhn (non prima ore: 13:30)



CH Budapest Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 4 Nicola Kuhn Nicola Kuhn 7 4 6 Vincitore: N. KUHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 N. Kuhn 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 N. Kuhn 15-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kuhn 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-30 5-3 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Kuhn 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3-6* 4-6* df 6-6 → 6-7 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Kuhn 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Kuhn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov



CH Budapest Marin Draganja / Tomislav Draganja [1] Marin Draganja / Tomislav Draganja [1] 7 7 Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 5 6 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Sabanov / Sabanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Draganja / Draganja 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 6-5 → 7-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 6-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Draganja / Draganja 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Vasilenko vs [8] Andrea Pellegrino Q



CH Budapest Alexander Vasilenko Alexander Vasilenko 3 2 Andrea Pellegrino [8] Andrea Pellegrino [8] 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Vasilenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Vasilenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Vasilenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Vasilenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Vasilenko 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 A. Vasilenko 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Vasilenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vasilenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Lukas Klein vs [5] Constant Lestienne Q



CH Budapest Lukas Klein Lukas Klein 4 3 Constant Lestienne [5] Constant Lestienne [5] 6 6 Vincitore: C. LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Klein 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Lestienne 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Klein 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Klein 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Lestienne 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Klein 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Zdenek Kolar / Adam Pavlasek vs Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi (non prima ore: 13:30)