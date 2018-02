ATP Montpellier: Il Tabellone di Quali. Berrettini n.1 del seeding. Anche al via Matteo Donati.

ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345

(1) Berrettini, Matteo vs Trungelliti, Marco

Bonzi, Benjamin vs (8) Taberner, Carlos

(2) Gombos, Norbert vs (WC) Lamasine, Tristan

Zapata Miralles, Bernabe vs (6) Ojeda Lara, Ricardo

(3) Maden, Yannick vs (WC) Benchetrit, Elliot

Millot, Vincent vs (5) Sakharov, Gleb

(4) De Schepper, Kenny vs Donati, Matteo

(Alt) Hoang, Antoine vs (7) Munar, Jaume

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Vincent Millot vs [5] Gleb Sakharov

2. [4] Kenny De Schepper vs Matteo Donati

3. [Alt] Antoine Hoang vs [7] Jaume Munar

4. [2] Norbert Gombos vs [WC] Tristan Lamasine

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Yannick Maden vs [WC] Elliot Benchetrit

2. [1] Matteo Berrettini vs Marco Trungelliti

3. Benjamin Bonzi vs [8] Carlos Taberner

4. Bernabe Zapata Miralles vs [6] Ricardo Ojeda Lara