ATP Quito: I risultati del primo turno di Quali. Giannessi e Gaio si sfideranno al turno finale. Fuori Motti

Sfida tricolore domani tra Alessandro Giannessi e Federico Gaio nel turno finale delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Quito.

Il 27enne di La Spezia, numero 157 del ranking mondiale e terza testa di serie delle “quali”, ha battuto all’esordio per 64 64 l’argentino Juan Ignacio Londero: il 25enne di Faenza, numero 249 del ranking mondiale e settima testa di serie, si è imposto per 64 67(5) 63 sul brasiliano Daniel Dutra da Silva, numero 336 Atp.

Out Alessandro Motti, senza ranking mondiale in singolare e in tabellone come “alternate”, sconfitto per 60 63 dall’altro argentino Facundo Bagnis, numero 193 Atp.

ATP Quito 250 | Terra | $501.345 – 1° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

