Challenger Launceston: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Liam Caruana.

Challenger Launceston – $75.000 – Cemento

(1) Matosevic, Marinko vs Bye

Onishi, Ken vs Fujii, Shinta

(WC) Mccormack, Ruben vs De Waard, Steven

Van Peperzeel, Gavin vs (6) Tokuda, Renta

(2) Fanselow, Sebastian vs Mitchell, Benjamin

(WC) Cawston, Benjamin vs Grills, Jacob

Delaney, Jake vs Pasha, Nathan

Barton, Matthew vs (8) Blanch, Ulises

(3) Catarina, Lucas vs Kobelt, Peter

Ellis, Blake vs Zhurbin, Alexander

(WC) Barnett, Benjamin vs Mina, Gianni

Romios, Matthew Christopher vs (5) Caruana, Liam

(4) Granollers, Gerard vs Prashanth, N Vijay Sundar

Frawley, James vs Look, Michael

(WC) Youl, Hamish vs Lammons, Nathaniel

Bourchier, Edward vs (7) Bangoura, Sekou

CENTRE COURT – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Edward Bourchier vs [7] Sekou Bangoura

2. [WC] Benjamin Barnett vs Gianni Mina

3. Jake Delaney vs Nathan Pasha

4. [WC] Ruben Mccormack vs Steven De Waard

COURT 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Gerard Granollers vs N Vijay Sundar Prashanth

2. Matthew Christopher Romios vs [5] Liam Caruana

3. Matthew Barton vs [8] Ulises Blanch

4. Ken Onishi vs Shinta Fujii

COURT 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. James Frawley vs Michael Look

2. [3] Lucas Catarina vs Peter Kobelt

3. [2] Sebastian Fanselow vs Benjamin Mitchell

COURT 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Hamish Youl vs Nathaniel Lammons

2. Blake Ellis vs Alexander Zhurbin

3. [WC] Benjamin Cawston vs Jacob Grills

4. Gavin Van Peperzeel vs [6] Renta Tokuda