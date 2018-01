Mats Wilander invita i direttori dei tornei ad accelerare i campi per Roger Federer: “Roger è probabilmente la cosa migliore dello sport professionistico che ci sia al momento”

Mats Wilander ha parlato questa domenica delle qualità di Roger Federer e ha persino invitato i direttori dei tornei di tutto il mondo ad accelerare la velocità dei campi di gioco così che il campione svizzero possa prolungare la sua carriera professionistica per altri anni.

“Se fossi un direttore del torneo, accelererei i campi da gioco, così potremmo avere più Roger Federer per più anni, perché è in queste condizioni, come quelle dell’Australian Open, dove gioca meglio.

Roger è probabilmente la cosa migliore dello sport professionistico che ci sia al momento, basta ascoltare il pubblico come reagisce ovunque lui giochi.”