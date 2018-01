Australian Open, Marin Cilic spazza via Edmund e raggiunge la prima finale in carriera a Melbourne (Video)

Marin Cilic è il primo finalista degli Australian Open 2018. Il croato, giunto a distanza di 8 anni alla sua seconda semifinale a Melbourne, liquida il novello Kyle Edmund col punteggio di 6-2 7-6(4) 6-2 in 2 ore e 18 minuti di gioco e batte il britannico per la seconda volta su altrettanti confronti diretti in carriera. Un successo prezioso sotto più aspetti per il tennista nativo di Medjugorje, che stanzierà da lunedì prossimo, a prescindere dal risultato finale nella manifestazione, sul gradino più basso del podio del ranking ATP migliorando di fatto il best ranking colto lo scorso ottobre. Marin Cilic tuttavia si assicura la prima finale nel Major oceanico, la terza a livello Slam dopo il trionfo allo Us Open su Nishikori quattro anni fa e l’atto conclusivo giocato non al meglio delle proprie possibilità a Wimbledon nella passata stagione. L’ex allievo di Goran Ivanisevic e Jonas Bjorkman attende ora il vincente dell’altra semifinale tra Roger Federer e Hyeon Chung per capire chi gli contenderà lo scettro nella 106ª edizione dell’Open d’Australia.

PRIMO SET

Marin Cilic apre le danze al servizio ed è costretto sin da subito a doversi difendere dalla partenza brillante del britannico. Edmund, infatti, cerca sin dai primi scampoli di match a comandare col dritto e di imporre il proprio ritmo nello scambio. Il tennista di Johannesburg si procura pronti e via due palle break che vengono però prontamente cancellate da altrettanti servizi vincenti scagliati dal croato. Nonostante l’avvio propositivo di Edmund, Cilic parte con la testa avanti nell’incontro e fa corsa di testa in tutto il set d’apertura. Si procede on serve sino al 3-2, con il croato che fatica a trovare le misure in risposta quantomeno fino al quinto game. In questo gioco, Marin Cilic alza i giri del motore e spinge a tutta col dritto riuscendo a strappare il servizio al proprio rivale odierno. Una volta consolidato il break appena ottenuto, il vincitore dello Us Open 2014 è lesto ad approfittare del calo di rendimento di Edmund. Il tennista di Medjugorje conquista infatti il quarto game di fila nonché il secondo break consecutivo e archivia la pratica del primo set in 35 minuti con un perentorio e meritato 6-2.

SECONDO SET

Nella pausa tra prima e seconda frazione, il britannico si serve dell’intervento del fisioterapista uscendo dal campo e rifugiandosi negli spogliatoi. Sofferente e in difficoltà nei cambi di direzione, è lecito presumere che Edmund stia accusando un problema all’anca. Marin Cilic riparte da dove aveva lasciato, infila una serie di 7 punti di fila, ottenendo dunque il quinto game consecutivo e costringendo il suo avversario a doverlo rincorrere anche in questo set. Il britannico piano piano si sblocca, prova a ritrovare le sue sicurezze e si aggrappa al servizio. Nel corso del quarto game, il croato ha la possibilità di operare il break per la prima volta nel set ma deve fare i conti con l’ace sferrato da Edmund. Sventato il pericolo dal giovane britannico, Cilic è chiamato a rintuzzare nel game successivo la piccola reazione del britannico che da 15-30 non riesce a rendersi pericoloso e propositivo come avrebbe dovuto. Il set è equilibrato e letteralmente governato dal servizio, tanto che il tie-break diviene l’epilogo più naturale. Nel momento cruciale della frazione, Cilic sale in cattedra, ottiene il primo minibreak che lo issa sul 5-3 e custodisce il prezioso vantaggio chiudendo il set e il tie-break 7 a 4. Match in discesa per Cilic che adesso può sfruttare le difficoltà di un Edmund sempre più a debito d’ossigeno.

TERZO SET

La sensazione è che l’incontro si sia ormai risolto nel set precedente. Marin Cilic è cinico e bravo a non lasciare una minima chance nelle mani di un Edmund ora più opaco e spento rispetto al parziale precedente. Il croato scioglie il braccio e piazza il break nel terzo gioco, grazie a due risposte fenomenali di cui una in allungo di dritto. Siamo vicini ai titoli di coda. Ceduta la battuta, Edmund prova a reagire ma ancora una volta Cilic leva le castagne dal fuoco col servizio e capitalizza il break colto in precedenza. Salito sul 3-1, il croato controlla le operazioni e con grande calma e ordinaria amministrazione riesce a strappare il servizio nuovamente al britannico in occasione del settimo game, complice un rovescio spedito in corridoio di Edmund che si arrende ormai definitivamente al più esperto rivale. Marin Cilic tiene con disinvoltura il servizio e fa calare il sipario al match a suo modo, stampando una prima vincente. La partita si conclude con il punteggio di 6-2 7-6(4) 6-2. Il croato vola in finale e sogna il secondo titolo Slam della carriera.

CHIAVE TATTICA

Partita dominata dai servizi e, di conseguenza, caratterizzata da pochi scambi prolungati. In un match in cui sarebbero stati fondamentali i colpi di inizio gioco, è stato bravo Cilic a farsi valere con la collaudata combinazione servizio-dritto e a cercare insistentemente il rovescio del britannico, fondamentale più vulnerabile del suo repertorio tennistico. In questo modo, il croato non ha quasi mai sollecitato il dritto del proprio rivale. Scardinato il marchio di fabbrica di Edmund, colpo sempre molto carico di rotazione, Cilic ha costretto il suo avversario a giocare tante palle dal lato sinistro del campo mettendolo in seria difficoltà soprattutto in fase difensiva. Seppur il tennista di Johannesburg abbia provato a fare del suo meglio trovando in più occasioni la via del vincente col rovescio lungolinea, la maggior esperienza e attitudine a questo tipo di appuntamenti del croato ha alla fine prevalso in tutti e tre i set giocati. Altra nota dolente per Edmund la stanchezza accumulata in queste due settimane e la differente incisività, anche se a conti fatti non propriamente stratosferica, col servizio. Attraverso la battuta, infatti, Cilic è stato abile a levarsi dall’impaccio nelle rare circostanze in cui è stato chiamato a sbrogliare situazioni critiche.

Luca Fiorino