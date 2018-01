Australian Open: La seconda semifinale sarà tra Simona Halep e Angelique Kerber. Entrambe sono imbattute nel 2018 (Video)

E’ stato definito questa notte il quadro delle semifinaliste dell’Australian Open.

Dopo Wozniacki e Mertens, già qualificate da martedì, hanno infatti raggiunto il traguardo anche Simona Halep, davvero determinata contro una Karolina Pliskova ancora una volta deludente negli Slam, ed Angelique Kerber, ritornata davvero in grande spolvero, che ha lasciato appena tre giochi a Madison Keys.

Semplicemente intoccabile Simona. La numero 1 del mondo si è qualificata per le semifinali dell’Australian Open dopo le sconfitte subite nei nei quarti di finale nel 2014 e nel 2015.

La Halep ha giocato un grande match per sconfiggere facilmente la ceca Karolina Pliskova, ex numero uno e attualmente sesta nella classifica WTA, per 6 -3 e 6-2, in poco più di un’ora, dopo però aver avuto un brutto inizio.

Infatti Simona era sotto nel primo set per 0-3, con palla per il doppio break per andare sotto 0-4. La rumena poi ha vinto 12 degli ultimi 14 game.

Ora in semifinale un duello di lusso con la tedesca Angelique Kerber, anch’essa imbattuta nel 2018 e già con un titolo, ma a Sydney.

Infatti Angelique Kerber, ex numero uno al mondo e unica campionessa del Grande Slam ancora in corsa per vincere il titolo, ha confermato il suo ritorno alle semifinali dell’Happy Slam, aggiungendo la 14 ° vittoria in altrettante partite nel 2018 (compresa la Hopman Cup).

Kerber, che ha festeggiato il suo trentesimo compleanno proprio durante questo torneo, ha facilmente sconfitto Madison Keys, n. 18 WTA e finalista dell’ultima edizione degli US Open, per 6-1 e 6-2, in una partita che è stata dominata dall’inizio alla fine dalla teutonica e si è conclusa in soli 51 minuti.

La partita punto per punto



GS Australian Open A.Kerber [21] A.Kerber [21] 6 6 M.Keys [17] M.Keys [17] 1 2 Vincitore: A.Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M.Keys 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A.Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M.Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A.Kerber 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 M.Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A.Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M.Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A.Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M.Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A.Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M.Keys 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A.Kerber 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M.Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A.Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M.Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

