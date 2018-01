Australian Open: Hyeon Chung in semifinale. Continua la favola del giocatore coreano (Video)

Continua la favola di Hyeon Chung. Il giovane sudcoreano è approdato per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo del Grande Slam dopo aver battuto Tennys Sandgren per6-4, 7-6 e 6-3 in 2h27 minuti nel quarti di finale dell’Australian Open.

In una partita ben giocata, il 21enne coreano si è rivelato più consistente. Paziente nel giocare lunghi scambi da fondocampo, Chung ha sempre mantenuto un livello molto alto, a differenza dell’americano che ha mostrato alti e bassi. Sandgren ha avuto le sue possibilità – per esempio ha servito sul 5-3 per chiudere il secondo set – ma non è riuscito a chiudere la frazione ed il vincitore delle Finals NextGen ha finito per assicurarsi un trionfo senza precedenti nella sua carriera, anche se ha accusato una certa pressione nel game decisivo.

Il suo prossimo avversario sarà il vincitore del duello tra Tomas Berdych e Roger Federer.

