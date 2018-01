Da Melbourne: Novak Djokovic si congratula con l’avversario e dichiara “Alla fine del primo set ho iniziato a sentire molto dolore al gomito. Ho dovuto affrontare questo dolore fino alla fine, ma non volevo ritirarmi”

E’ la notizia del giorno. Novak Djokovic, il campione dell’Australian Open in 6 occasioni, è stato eliminato negli ottavi di finale da Hyeon Chung.

In conferenza stampa, dopo la fine della partita, il tennista serbo ha riconosciuto la superiorità dell’avversario: “Per prima cosa voglio congratularmi con Chung e la sua squadra per la grande vittoria. E’ stato il miglior giocatore in campo e meritava di vincere. Ogni volta che era nei guai, faceva dei colpi incredibili che nemmeno io mi aspettavo. E ‘stato un vero muro e ti auguro il meglio nel prosieguo di questo torneo.

Chung è un ragazzo eccezionale. Abbiamo uno stile di gioco molto simile e ha sicuramente le possibilità di essere in top ten prima o poi. Lo rispetto molto perché è un grande lavoratore, è disciplinato e un bravo ragazzo”.

Djokovic ha anche ammesso di non sentirsi ancora al 100%: “Non sto bene. Alla fine del primo set ho iniziato a sentire molto dolore al gomito. Ho dovuto affrontare questo dolore fino alla fine, ma non volevo ritirarmi. Sono così grato di aver giocato qui. Ho giocato quattro partite ed è stato un buon torneo per me dopo il mio ritorno. È deludente essere eliminati negli ottavi di finale. Non so se riposerò o no, valuterò con la mia equipe medica “. ha concluso Djokovic.