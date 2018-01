Challenger Rennes: I risultati del Day 1. Simone Bolelli approda al secondo turno (Video)

Simone Bolelli approda al secondo turno dopo aver eliminato l’austriaco Sebastian Ofner.

Al prossimo ostacolo l’azzurro affronterà uno tra Berankis o Bourgue.

Challenger Rennes | Indoor | e64.000 – 1° Turno

Salle Colette Besson – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gleb Sakharov vs [WC] Ugo Humbert



CH Rennes Gleb Sakharov Gleb Sakharov 6 4 6 Ugo Humbert Ugo Humbert 3 6 3 Vincitore: G. SAKHAROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Sakharov 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 G. Sakharov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 G. Sakharov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Sakharov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 G. Sakharov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 U. Humbert 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 G. Sakharov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Sakharov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Gastao Elias vs [WC] Manuel Guinard



CH Rennes Gastao Elias [3] Gastao Elias [3] 1 4 Manuel Guinard Manuel Guinard 6 6 Vincitore: M. GUINARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Elias 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Elias 0-15 15-15 ace 30-15 2-4 → 3-4 M. Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Guinard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Elias 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Guinard 15-0 30-0 1-3 → 1-4 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Guinard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Elias 0-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Guinard 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Simone Bolelli vs Sebastian Ofner



CH Rennes Simone Bolelli Simone Bolelli 6 7 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 2 6 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 5-1* 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Ofner 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 Aces 80 Double Faults 379% 1st Serve % 57%35/44 (80%) 1st Serve Points Won 26/39 (67%)7/12 (58%) 2nd Serve Points Won 14/30 (47%)3/4 (75%) Break Points Saved 2/5 (40%)10 Service Games Played 1013/39 (33%) 1st Return Points Won 9/44 (20%)16/30 (53%) 2nd Return Points Won 5/12 (42%)3/5 (60%) Break Points Won 1/4 (25%)10 Return Games Played 1042/56 (75%) Total Service Points Won 40/69 (58%)29/69 (42%) Total Return Points Won 14/56 (25%)71/125 (57%) Total Points Won 54/125 (43%)

173 Ranking 144

32 Age 21

Bologna, Italy Birthplace Bruck an der Mur, Austria

Monte Carlo, Monaco Residence Sankt Marein, Austria

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

182 lbs (82 kg) Weight 179 lbs (81 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2015

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$4,726,425 Career Prize Money $236,684

4. Sergiy Stakhovsky / Mikhail Youzhny vs Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 17:00)



CH Rennes Sergiy Stakhovsky / Mikhail Youzhny Sergiy Stakhovsky / Mikhail Youzhny 6 6 Marin Draganja / Tomislav Draganja Marin Draganja / Tomislav Draganja 4 4 Vincitori: STAKHOVSKY / YOUZHNY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 S. Stakhovsky / Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Stakhovsky / Youzhny 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 M. Draganja / Draganja 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Stakhovsky / Youzhny 30-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Stakhovsky / Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky / Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Maxime Janvier vs Tommy Robredo (non prima ore: 18:50)



CH Rennes Maxime Janvier Maxime Janvier 7 6 Tommy Robredo Tommy Robredo 6 4 Vincitore: M. JANVIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Robredo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Janvier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 T. Robredo 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Janvier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Robredo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6. Liam Broady vs [5] Dustin Brown



CH Rennes Liam Broady Liam Broady 40 4 Dustin Brown [5] • Dustin Brown [5] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 4-3 L. Broady 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Brown 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-2 → 3-3 L. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Brown 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Broady 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

TC Bruz 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Calvin Hemery / Laurent Lokoli