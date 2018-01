Australian Open: Angelique Kerber stende Maria Sharapova (Video)

Angelique Kerber, imbattuta nel 2018, ha brillato oggi nella vittoria contro Maria Sharapova nel terzo turno dell’Australian Open, nella sfida tra le uniche campionesse del Grande Slam (e di questo torneo) ancora presenti all’evento.

In un duello che ha messo anche a confronto due ex leader del ranking WTA, la Kerber ha volato nel primo set, ha giocato ancora meglio nel secondo parziale e ha battuto la russa per 6-1 e 6-3 in soli 63 minuti in uno scontro in cui la Sharapova praticamente non è mai entrata in partita, mostrando solo pochi (ma pochi) segnali di reazione nel mezzo del secondo set.

Angelique Kerber, campionessa dell’Australian Open nel 2016, ha ripetuto, almeno per ora, la prestazione del 2017 (perse negli ottavi da CoCo Vandeweghe) e ora attende la vincitrice della partita tra Agnieszka Radwanska e Su-Wei Hsieh.

