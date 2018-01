Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della Sesta Giornata. Ok Novak Djokovic. Kerber supera facilmente la Sharapova. Male Del Potro contro Berdych. Eliminato Alexander Zverev

Novak Djokovic (ATP 14) non ha avuto difficoltà a passare l’ostacolo rappresentato da Albert Ramos-Vinolas (22). Nel terzo turno degli Australian Open, il serbo ha infatti eliminato lo spagnolo in tre set con il risultato di 6-2 6-3 6-3.

Nel secondo set, il fisioterapista è stato chiamato in campo per Novak Djokovic che ha anche avuto bisogno di un timeout medico per trattare quella che sembrava essere una problema lombare.

Alexander Zverev (ATP 4) ancora una volta si è dovuto arrendere presto in un evento del Grande Slam. Il tedesco, che non ha mai superato gli ottavi in uno dei quattro tornei maggiori, è stato battuto a sorpresa nei 1/16 di Melbourne da Hyeon Chung (58), impostosi alla distanza per 5-7 7-6 (7/3) 2-6 6-3 6-0.

Il coreano, che al primo turno aveva eliminato l’altro fratello Zverev (Mischa, ritiratosi nel 2o set), ha approfittato del calo soprattutto mentale del 20enne. Il germanico, distratto da un problema di luminosità nella 4a frazione, è uscito dal match, lasciando via libera all’asiatico.

Ha faticato a superare il terzo turno degli Australian Open la numero 1 in campo femminile. La rumena Simona Halep si è imposta sulla statunitense Lauren Davis (76) solo per 15-13 al terzo set dopo una maratona di 3h45′.

Gli altri top ten impegnati nella mattinata di sabato si sono qualificati per gli ottavi: l’austriaco Dominic Thiem (5) tra gli uomini e la ceca Karolina Pliskova (6) e la francese Caroline Garcia (8) tra le donne.

E’ finita invece l’avventura a Melbourne di Juan Martin Del Potro, fresco di ritorno in top-ten in classifica mondiale e 12esima testa di serie. Uscito molto affaticato e con noie muscolari dal confronto con il russo Karen Khachanov, numero 47 Atp, ha offerto davvero poca resistenza (63 63 62) al ritrovato Tomas Berdych, numero 19 del ranking e del tabellone, semifinalista qui nel 2014. Sarà dunque il ceco a contendere un posto nei quarti di finale all’azzurro Fabio Fognini in questo spot di tabellone.

Tutto facile invece per Angelique Kerber, che nella super sfida serale tra “past champion” ha strapazzato Maria Sharapova, e per Madison Keys con la rumena Ana Bogdan mentre Naomi Osaka ha gelato la Margareth Court Arena eliminando Ashleigh Barty.

Australian Open – Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Halep vs L. Davis



GS Australian Open S. Halep [1] S. Halep [1] 4 6 15 L. Davis L. Davis 6 4 13 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 15-13 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 14-13 → 15-13 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 13-13 → 14-13 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 12-13 → 13-13 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 12-12 → 12-13 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 11-12 → 12-12 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 11-11 → 11-12 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 10-11 → 11-11 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 10-10 → 10-11 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 9-10 → 10-10 L. Davis 15-0 30-0 40-0 9-9 → 9-10 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 8-9 → 9-9 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 8-8 → 8-9 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 8-7 → 8-8 L. Davis 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 7-7 → 8-7 S. Halep 15-0 30-0 40-0 6-7 → 7-7 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 6-6 → 6-7 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. H. Chung vs A. Zverev



GS Australian Open H. Chung H. Chung 5 7 2 6 6 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 7 6 6 3 0 Vincitore: H. Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 A. Zverev 15-0 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Chung 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Chung 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-3* 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Chung 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 5-5 → 5-6 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. A. Barty vs N. Osaka



GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 4 2 N. Osaka N. Osaka 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 2-5 → 2-6 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Barty 15-0 30-0 1-3 → 2-3 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Kerber vs M. Sharapova



GS Australian Open A. Kerber [21] A. Kerber [21] 6 6 M. Sharapova M. Sharapova 1 3 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. R. Gasquet vs R. Federer



GS Australian Open R. Gasquet [29] R. Gasquet [29] 2 5 4 R. Federer [2] R. Federer [2] 6 7 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Federer 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Bogdan vs M. Keys



GS Australian Open A. Bogdan A. Bogdan 3 4 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. L. Safarova vs Ka. Pliskova



GS Australian Open L. Safarova [29] L. Safarova [29] 6 5 Ka. Pliskova [6] Ka. Pliskova [6] 7 7 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 2-2 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. D. Thiem vs A. Mannarino



GS Australian Open D. Thiem [5] D. Thiem [5] 6 6 7 A. Mannarino [26] A. Mannarino [26] 4 2 5 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N. Djokovic vs A. Ramos-Vinolas



GS Australian Open N. Djokovic [14] N. Djokovic [14] 6 6 6 A. Ramos-Vinolas [21] A. Ramos-Vinolas [21] 2 3 3 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. S. Hsieh vs A. Radwanska



GS Australian Open S. Hsieh S. Hsieh 6 7 A. Radwanska [26] A. Radwanska [26] 2 5 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Radwanska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. McEnroe / P. McEnroe vs T. Johansson / M. Wilander



GS Australian Open J. McEnroe / P. McEnroe J. McEnroe / P. McEnroe 3 4 2 T. Johansson / M. Wilander T. Johansson / M. Wilander 4 1 4 Vincitore: T. Johansson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-4 Risultato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Risultato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Risultato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Risultato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Risultato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Risultato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Risultato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Risultato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 Risultato 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-3 → 3-4 Risultato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Risultato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Risultato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Risultato 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Risultato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Risultato 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Non prima delle 02:30

2. A. Sasnovich vs C. Garcia



GS Australian Open A. Sasnovich A. Sasnovich 3 7 2 C. Garcia [8] C. Garcia [8] 6 5 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. J. Benneteau vs F. Fognini



GS Australian Open J. Benneteau J. Benneteau 6 2 1 6 3 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 3 6 6 4 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Benneteau 15-0 30-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Benneteau 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Benneteau 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. T. Berdych vs J. del Potro



GS Australian Open T. Berdych [19] T. Berdych [19] 6 6 6 J. del Potro [12] J. del Potro [12] 3 3 2 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 J. del Potro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. del Potro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. del Potro 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. del Potro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. del Potro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Murray / B. Soares vs L. Paes / P. Raja



GS Australian Open J. Murray / B. Soares J. Murray / B. Soares 6 7 6 L. Paes / P. Raja L. Paes / P. Raja 7 5 7 Vincitore: L. Paes / P. Raja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Paes / P. Raja 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 0-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Paes / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Paes / P. Raja 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. M. Marterer vs T. Sandgren



GS Australian Open M. Marterer M. Marterer 7 3 5 6 T. Sandgren T. Sandgren 5 6 7 7 Vincitore: T. Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-5* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Sandgren 15-0 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. B. Pera vs B. Strycova



GS Australian Open B. Pera B. Pera 2 2 B. Strycova [20] B. Strycova [20] 6 6 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 B. Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Pera 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 B. Strycova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. S. Groth / L. Hewitt vs J. Rojer / H. Tecau



GS Australian Open S. Groth / L. Hewitt S. Groth / L. Hewitt 7 4 7 J. Rojer / H. Tecau [3] J. Rojer / H. Tecau [3] 6 6 5 Vincitore: S. Groth / L. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Kichenok / An. Rodionova vs Kr. Pliskova / D. Vekic



GS Australian Open N. Kichenok / An. Rodionova N. Kichenok / An. Rodionova 1 6 7 Kr. Pliskova / D. Vekic Kr. Pliskova / D. Vekic 6 3 6 Vincitore: N. Kichenok / An. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Kr. Pliskova / D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. L. Kubot / M. Melo vs M. Purcell / L. Saville



GS Australian Open L. Kubot / M. Melo L. Kubot / M. Melo 6 7 M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 3 6 Vincitore: L. Kubot / M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Purcell / L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. N. Kyrgios / M. Reid vs J. Chardy / F. Martin



Australian Open N. Kyrgios / M. Reid N. Kyrgios / M. Reid 0 J. Chardy / F. Martin J. Chardy / F. Martin 0 Vincitore: J. Chardy-F. Martin per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

4. M. Fucsovics vs N. Kicker



GS Australian Open M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 6 N. Kicker N. Kicker 3 3 2 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 N. Kicker 0-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Kicker 0-15 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 40-30 2-2 → 3-2 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. J. Brady / V. King vs A. Barty / C. Dellacqua



GS Australian Open J. Brady / V. King J. Brady / V. King 6 6 A. Barty / C. Dellacqua [3] A. Barty / C. Dellacqua [3] 4 2 Vincitore: J. Brady / V. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brady / V. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Brady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Barty / C. Dellacqua 2-2 J. Brady / V. King 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Brady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Brady / V. King 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Brady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Brady / V. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Barty / C. Dellacqua 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Brady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Brady / V. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Daniell / D. Inglot vs H. Nys / B. Paire



GS Australian Open M. Daniell / D. Inglot M. Daniell / D. Inglot 6 6 H. Nys / B. Paire H. Nys / B. Paire 4 2 Vincitore: M. Daniell / D. Inglot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs S. Lipsky / D. Marrero



GS Australian Open P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 3 7 6 S. Lipsky / D. Marrero S. Lipsky / D. Marrero 6 6 3 Vincitore: P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. V. Golubic / N. Stojanovic vs K. Bondarenko / A. Krunic



GS Australian Open V. Golubic / N. Stojanovic V. Golubic / N. Stojanovic 7 6 K. Bondarenko / A. Krunic K. Bondarenko / A. Krunic 6 2 Vincitore: V. Golubic / N. Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-6 → 7-6 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin vs S. Peng / M. Mirnyi



GS Australian Open A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 6 6 S. Peng / M. Mirnyi S. Peng / M. Mirnyi 4 4 Vincitore: A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Peng / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Peng / M. Mirnyi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Barthel / C. Witthoeft vs S. Aoyama / Z. Yang



GS Australian Open M. Barthel / C. Witthoeft M. Barthel / C. Witthoeft 1 5 S. Aoyama / Z. Yang [11] S. Aoyama / Z. Yang [11] 6 7 Vincitore: S. Aoyama / Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Barthel / C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Barthel / C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. P. Herbert / N. Mahut vs H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 6 7 6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 7 5 7 Vincitore: H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. L. Arruabarrena / A. Parra Santonja vs T. Babos / K. Mladenovic



GS Australian Open L. Arruabarrena / A. Parra Santonja L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 6 3 4 T. Babos / K. Mladenovic [5] T. Babos / K. Mladenovic [5] 3 6 6 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. M. Matkowski / A. Qureshi vs R. Lindstedt / F. Skugor



GS Australian Open M. Matkowski / A. Qureshi M. Matkowski / A. Qureshi 7 6 R. Lindstedt / F. Skugor R. Lindstedt / F. Skugor 6 4 Vincitore: M. Matkowski / A. Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. G. Dabrowski / M. Pavic vs L. Cabrera / A. Bolt



GS Australian Open G. Dabrowski / M. Pavic G. Dabrowski / M. Pavic 6 7 L. Cabrera / A. Bolt L. Cabrera / A. Bolt 3 5 Vincitore: G. Dabrowski / M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / M. Pavic 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Dabrowski / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Cabrera / A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Cabrera / A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. B. Krejcikova / K. Siniakova vs Z. Diyas / M. Linette



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 6 6 Z. Diyas / M. Linette Z. Diyas / M. Linette 4 2 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Z. Diyas / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. S. Cirstea / B. Haddad Maia vs A. Rosolska / A. Spears



GS Australian Open S. Cirstea / B. Haddad Maia S. Cirstea / B. Haddad Maia 4 6 6 A. Rosolska / A. Spears [15] A. Rosolska / A. Spears [15] 6 3 3 Vincitore: S. Cirstea / B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. N. Melichar / K. Peschke vs M. Brengle / M. Puig



GS Australian Open N. Melichar / K. Peschke N. Melichar / K. Peschke 6 6 M. Brengle / M. Puig M. Brengle / M. Puig 2 2 Vincitore: N. Melichar-K. Peschke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Melichar / K. Peschke 5-2 → 6-2 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Brengle / M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Brengle / M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. A. Groenefeld / R. Farah vs S. Sanders / M. Polmans