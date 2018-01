Carlos Bernades dà un warning a Nadal prima che inizi l’incontro (Video)

Rafael Nadal e l’arbitro brasiliano Carlos Bernardes hanno vissuto un altro episodio nella loro “relazione” travagliata nella giornata di oggi, proprio quando è iniziato il terzo turno nella partita tra il numero uno del mondo e il bosniaco Damir Dzumhur in cui lo spagnolo avrebbe vinto poi facilmente per 6-1, 6-3 6-1.

Secondo le nuove regole, i giocatori hanno solo un minuto tra la fine del warm up e il primo punto, in modo da non sprecare tanto tempo in situazioni di gioco fermo.

Lo spagnolo, che è stato il primo a servire, ha impiegato più di 60 secondi ed è stato quindi avvertito da un warning, quando l’incontro non era ancora iniziato!

Ricordiamo che Rafael Nadal due anni fa chiese all’ATP di non far più arbitrare Bernardes nei suoi incontri, una richiesta che l’entità che gestisce il tennis maschile ha esaudito per alcuni mesi.