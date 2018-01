Da Melbourne: Andreas Seppi dopo la vittoria su Ivo Karlovic “Karkovic sembrava più stanco all’inizio che alla fine del match” (Video)

Andreas Seppi : “Karkovic sembrava più stanco all’inizio che alla fine del match, all’inizio del terzo set ho pensate che si ritirasse. Poi quando è calato un po’ il sole ha cominciato a servire molto meglio, soprattutto non cercava solo gli angoli ma tirava anche al centro. Ho perso terzo e quarto set ma sono rimasto lì a lottare. Sapevo di non potermi mai distrarre ai miei turni di battuta e che dovevo giocare un buon game alla risposta. Non era facile perché lui rischiava molto anche sulla seconda palla e si rischiava di andare all’infinito visto che che qui a Melbourne non c’è tie break nel set decisivo”.

“Mia moglie mi incoraggiava e urlava di rispondere ogni tanto… (sorride). La passata stagione avevo avuto problemi a fino anno, e c’è anche il problema dell’anca. Ogni sei mesi devo fare una iniezione e fermarmi per sei, sette settimane. Alla mia età è complicato poi riprendere il ritmo”.

“Edmund è un giocatore che quando è fermo spinge forte sulla palla, soprattutto di diritto. Dovrò farlo muovere, spostarlo il più possibile e provare ad essere aggressivo alla risposta senza lasciargli troppo campo”.