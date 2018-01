Ivo Karlovic tra il caldo di Melbourne e il pensiero ad Andreas Seppi

Ivo Karlovic sarà il prossimo avversario di Andreas Seppi agli Australiano Open.

Dichiara Ivo: “Sarà un match difficile, Seppi è un giocatore che gioca bene da fondocampo. Andreas ha dichiarato che non è divertente giocare con me? Beh, sono contento di sentirlo, è una buona cosa.

La partita di oggi contro Sugita è stata durissima per entrambi ma sono stato contento di averla portata a casa. Questo torneo è sempre molto particolare, perchè ci sono condizioni di gioco estreme ma ovviamente è per tutti così”.