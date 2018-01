Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della Quarta Giornata. Wawrinka non c’è. Djokovic supera Monfils in 4 set. Maria Sharapova e Angelique Kerber si sfideranno al terzo turno. Fuori la Muguruza. Avanza Thiem

Stan Wawrinka (ATP 8) dice addio agli Australian Open, il torneo che aveva vinto nel 2014.

Stan nel secondo turno, è durato quattro giochi contro lo statunitense Tennys Sandgren (97), i primi. Poi, ha ceduto di schianto, col punteggio di 2-6 1-6 4-6, evidenziando quei limiti fisici che avevano messo in dubbio la sua presenza a Melbourne. Alla seconda partita dopo sei mesi di stop, l’elvetico ha dovuto lasciare via libera al 26enne del Tennessee, al primo successo in carriera contro un top ten.

Spesso fermo sulle gambe, e messo in crisi dai cambi di ritmo e direzione di Sandgren, Wawrinka non ha mai dato l’impressione di poter girare il confronto, subendo il gioco dell’avversario e commettendo errori anche nelle fasi in cui non si trovava sotto pressione.

Bisognerà valutare a questo punto le condizioni del ginocchio sinistro del 32enne elvetico. La precoce eliminazione nel primo Grande Slam del 2018 potrebbe spingerlo a provare a partecipare, all’inizio del mese prossimo, al primo turno di Coppa Davis in Kazakistan. Ginocchio, appunto, permettendo.

Il rientrante Novak Djokovic (ATP 14) ha superato il doppio test subito giovedì a Melbourne: il serbo ha battuto sia Gaël Monfils (39) che il caldo micidiale. Il sei volte campione degli Australian Open si è imposto per 4-6 6-3 6-1 6-3 in 2h45′, infliggendo al francese la 15a sconfitta in altrettanti scontri diretti. Nei 1/16 se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (21).

Ha sofferto ancora di più Dominic Thiem (5) per raggiungere il 3o turno del primo torneo stagionale del Grande Slam. L’austriaco ha dovuto battagliare per 3h48′ per venire a capo dello statunitense Denis Kudla (190) per 6-7 (6/8) 3-6 6-3 6-2 6-3.

Se tra gli uomini l’unica testa di serie ad essere eliminata è stata la numero 13 (l’americano Sam Querrey si è arreso in 4 set all’ungherese Marton Fucsovics, 80), in campo femminile sono state 4 a dover abbandonare il tabellone.

L’estromissione più clamorosa è stata quella della spagnola Garbiñe Muguruza (3), superata dalla giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh per 7-6 (7/1) 6-4. Maria Sharapova (48) ha invece mandato a casa la lettone Anastasija Sevastova (14) per 6-1 7-6 (7/4). Fuori pure la britannica Johanna Konta (9) e la croata Mirjana Lucic-Baroni (28).

Australian Open – Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Sharapova vs A. Sevastova



GS Australian Open M. Sharapova M. Sharapova 6 7 A. Sevastova [14] A. Sevastova [14] 1 6 Vincitore: M. Sharapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Sharapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-30 1-2 → 2-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. (3) G. Muguruza vs S. Hsieh



GS Australian Open G. Muguruza [3] G. Muguruza [3] 6 4 S. Hsieh S. Hsieh 7 6 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 1*-5 1*-6 6-6 → 6-7 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. (14) N. Djokovic vs G. Monfils



GS Australian Open N. Djokovic [14] N. Djokovic [14] 4 6 6 6 G. Monfils G. Monfils 6 3 1 3 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (18) A. Barty vs C. Giorgi



GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 5 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 7 4 1 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-40 2-1 → 3-1 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Barty 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. J. Struff vs (2) R. Federer



GS Australian Open J. Struff J. Struff 4 4 6 R. Federer [2] R. Federer [2] 6 6 7 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (5) D. Thiem vs D. Kudla



GS Australian Open D. Thiem [5] D. Thiem [5] 6 3 6 6 6 D. Kudla D. Kudla 7 6 3 2 3 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. (21) A. Kerber vs D. Vekic



GS Australian Open A. Kerber [21] A. Kerber [21] 6 6 D. Vekic D. Vekic 4 1 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Vekic 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. E. Alexandrova vs (17) M. Keys



GS Australian Open E. Alexandrova E. Alexandrova 0 1 M. Keys [17] M. Keys [17] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (1) S. Halep vs E. Bouchard



GS Australian Open S. Halep [1] S. Halep [1] 6 6 E. Bouchard E. Bouchard 2 2 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. T. Sandgren vs (9) S. Wawrinka



GS Australian Open T. Sandgren T. Sandgren 6 6 6 S. Wawrinka [9] S. Wawrinka [9] 2 1 4 Vincitore: T. Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 0-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Vondrousova vs (8) C. Garcia



GS Australian Open M. Vondrousova M. Vondrousova 7 2 6 C. Garcia [8] C. Garcia [8] 6 6 8 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 6-7 → 6-8 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-6 → 6-7 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. B. Haddad Maia vs (6) Ka. Pliskova



GS Australian Open B. Haddad Maia B. Haddad Maia 1 1 Ka. Pliskova [6] Ka. Pliskova [6] 6 6 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. K. Khachanov vs (12) J. del Potro



GS Australian Open K. Khachanov K. Khachanov 4 6 7 4 J. del Potro [12] J. del Potro [12] 6 7 6 6 Vincitore: J. del Potro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. del Potro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 J. del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. del Potro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 6*-0 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. del Potro 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. P. Gojowczyk vs (4) A. Zverev



GS Australian Open P. Gojowczyk P. Gojowczyk 1 3 6 3 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 6 4 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (9) J. Konta vs B. Pera



GS Australian Open J. Konta [9] J. Konta [9] 4 5 B. Pera B. Pera 6 7 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 B. Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Konta 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 B. Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Pera 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. (19) T. Berdych vs G. Garcia-Lopez



GS Australian Open T. Berdych [19] T. Berdych [19] 6 2 6 6 G. Garcia-Lopez G. Garcia-Lopez 3 6 2 3 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. (7) D. Goffin vs J. Benneteau



GS Australian Open D. Goffin [7] D. Goffin [7] 6 6 1 6 J. Benneteau J. Benneteau 1 7 6 7 Vincitore: J. Benneteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Goffin 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 J. Benneteau 0-15 0-30 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4. D. Istomin / M. Kukushkin vs S. Groth / L. Hewitt



GS Australian Open D. Istomin / M. Kukushkin D. Istomin / M. Kukushkin 3 3 S. Groth / L. Hewitt S. Groth / L. Hewitt 6 6 Vincitore: S. Groth / L. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Groth / L. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Istomin / M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Istomin / M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Groth / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Groth / L. Hewitt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Istomin / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (13) S. Querrey vs M. Fucsovics



GS Australian Open S. Querrey [13] S. Querrey [13] 4 6 6 2 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 7 4 6 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Querrey 15-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. (4) L. Safarova vs S. Cirstea



GS Australian Open L. Safarova [29] L. Safarova [29] 6 6 S. Cirstea S. Cirstea 2 4 Vincitore: L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Safarova 15-0 30-0 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. N. Monroe / J. Smith vs (17) N. Kyrgios / M. Reid



GS Australian Open N. Monroe / J. Smith N. Monroe / J. Smith 4 7 6 N. Kyrgios / M. Reid N. Kyrgios / M. Reid 6 5 7 Vincitore: N. Kyrgios / M. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 N. Kyrgios / M. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Monroe / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Monroe / J. Smith 15-0 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Kyrgios / M. Reid 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios / M. Reid 4-5 → 4-6 N. Monroe / J. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. (29) R. Gasquet vs L. Sonego



GS Australian Open R. Gasquet [29] R. Gasquet [29] 6 6 6 L. Sonego L. Sonego 2 2 3 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Townsend / R. Voracova vs (11) S. Aoyama / (11) Z. Yang



GS Australian Open T. Townsend / R. Voracova T. Townsend / R. Voracova 4 4 S. Aoyama / Z. Yang [11] S. Aoyama / Z. Yang [11] 6 6 Vincitore: S. Aoyama / Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Townsend / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Townsend / R. Voracova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Townsend / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Townsend / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Townsend / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Townsend / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Townsend / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Townsend / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Townsend / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Townsend / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. (1) L. Kubot / (1) M. Melo vs P. Lorenzi / M. Zverev



GS Australian Open L. Kubot / M. Melo L. Kubot / M. Melo 6 6 P. Lorenzi / M. Zverev P. Lorenzi / M. Zverev 2 2 Vincitore: L. Kubot / M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Lorenzi / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Lorenzi / M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 P. Lorenzi / M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Lorenzi / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Lorenzi / M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Lorenzi / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi / M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi / M. Zverev 2-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. N. Dzalamidze / X. Knoll vs T. Babos / (11) K. Mladenovic



GS Australian Open N. Dzalamidze / X. Knoll N. Dzalamidze / X. Knoll 5 3 T. Babos / K. Mladenovic [5] T. Babos / K. Mladenovic [5] 7 6 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 N. Dzalamidze / X. Knoll 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. Dzalamidze / X. Knoll 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Dzalamidze / X. Knoll 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Dzalamidze / X. Knoll 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. A. Cornet / H. Watson vs (15) A. Rosolska / (15) A. Spears



GS Australian Open A. Cornet / H. Watson A. Cornet / H. Watson 2 7 4 A. Rosolska / A. Spears [15] A. Rosolska / A. Spears [15] 6 5 6 Vincitore: A. Rosolska / A. Spears Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Cornet / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Cornet / H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Cornet / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Cornet / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Cornet / H. Watson 0-15 0-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cornet / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 A. Cornet / H. Watson 0-15 15-15 15-30 0-40 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Cornet / H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Cornet / H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Smyczek vs (21) A. Ramos-Vinolas



GS Australian Open T. Smyczek T. Smyczek 4 2 6 A. Ramos-Vinolas [21] A. Ramos-Vinolas [21] 6 6 7 Vincitore: A. Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-0 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 6-6 → 6-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Smyczek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Smyczek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Smyczek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Smyczek 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. M. Lucic-Baroni vs A. Sasnovich



GS Australian Open M. Lucic-Baroni [28] M. Lucic-Baroni [28] 3 1 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. E. Donskoy vs (25) F. Fognini



GS Australian Open E. Donskoy E. Donskoy 6 3 4 1 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 2 6 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Fognini 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Donskoy 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. N. Osaka vs (2) E. Vesnina



GS Australian Open N. Osaka N. Osaka 7 6 E. Vesnina [16] E. Vesnina [16] 6 2 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Tsurenko vs (26) A. Radwanska



GS Australian Open L. Tsurenko L. Tsurenko 6 5 3 A. Radwanska [26] A. Radwanska [26] 2 7 6 Vincitore: A. Radwanska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Radwanska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. A. Bogdan vs Y. Putintseva



GS Australian Open A. Bogdan A. Bogdan 1 6 6 Y. Putintseva Y. Putintseva 6 2 3 Vincitore: A. Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. H. Chung vs D. Medvedev



GS Australian Open H. Chung H. Chung 7 6 6 D. Medvedev D. Medvedev 6 1 1 Vincitore: H. Chung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 0-0

4. F. Verdasco vs M. Marterer



GS Australian Open F. Verdasco F. Verdasco 4 6 6 6 3 M. Marterer M. Marterer 6 4 7 3 6 Vincitore: M. Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. G. Duran / A. Molteni vs (3) J. Rojer / (3) H. Tecau



GS Australian Open G. Duran / A. Molteni G. Duran / A. Molteni 4 3 J. Rojer / H. Tecau [3] J. Rojer / H. Tecau [3] 6 6 Vincitore: J. Rojer / H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Duran / A. Molteni 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Duran / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Duran / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Duran / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Duran / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Duran / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Duran / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Duran / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Duran / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. A. Shamasdin / N. Skupski vs M. Daniell / D. Inglot



GS Australian Open A. Shamasdin / N. Skupski A. Shamasdin / N. Skupski 4 6 3 M. Daniell / D. Inglot M. Daniell / D. Inglot 6 2 6 Vincitore: M. Daniell / D. Inglot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Daniell / D. Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Shamasdin / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Shamasdin / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Shamasdin / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 15-15 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Daniell / D. Inglot 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Shamasdin / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Daniell / D. Inglot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shamasdin / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-15 3-4 → 4-4 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Daniell / D. Inglot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Daniell / D. Inglot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 1-1 → 1-2 A. Shamasdin / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / D. Inglot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. G. Pella / (24) D. Schwartzman vs H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski



GS Australian Open G. Pella / D. Schwartzman G. Pella / D. Schwartzman 6 3 6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 3 6 7 Vincitore: Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 2-1 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Pella / D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Pella / D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Pella / D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Lipsky / D. Marrero vs (8) R. Klaasen / (8) M. Venus



GS Australian Open S. Lipsky / D. Marrero S. Lipsky / D. Marrero 7 7 R. Klaasen / M. Venus [8] R. Klaasen / M. Venus [8] 6 6 Vincitore: S. Lipsky / D. Marrero Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Klaasen / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Klaasen / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 8*-8 9*-8 9-9* 9-10* 10*-10 10*-11 11-11* 11-12* 12*-12 13*-12 13-13* 13-14* 14*-14 15*-14 6-6 → 7-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Lipsky / D. Marrero 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Lipsky / D. Marrero 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. (15) M. Matkowski / (15) A. Qureshi vs M. Demoliner / T. Huey



GS Australian Open M. Matkowski / A. Qureshi M. Matkowski / A. Qureshi 7 6 M. Demoliner / T. Huey M. Demoliner / T. Huey 6 4 Vincitore: M. Matkowski / A. Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Demoliner / T. Huey 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Demoliner / T. Huey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Demoliner / T. Huey 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Demoliner / T. Huey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Demoliner / T. Huey 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 M. Demoliner / T. Huey 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Matkowski / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Demoliner / T. Huey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Demoliner / T. Huey 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Demoliner / T. Huey 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Demoliner / T. Huey 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Demoliner / T. Huey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Matkowski / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. (28) D. Dzumhur / D. Lajovic vs (2) H. Kontinen / (2) J. Peers



GS Australian Open D. Dzumhur / D. Lajovic D. Dzumhur / D. Lajovic 6 2 2 H. Kontinen / J. Peers [2] H. Kontinen / J. Peers [2] 4 6 6 Vincitore: H. Kontinen / J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Dzumhur / D. Lajovic 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 3-5 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-15 40-40 40-A 40-40 2-5 → 3-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Dzumhur / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 D. Dzumhur / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur / D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur / D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Kicker vs L. Lacko



GS Australian Open N. Kicker N. Kicker 6 7 1 7 L. Lacko L. Lacko 2 5 6 5 Vincitore: N. Kicker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Kicker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 N. Kicker 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kicker 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Lacko 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. J. Vesely vs (26) A. Mannarino



GS Australian Open J. Vesely J. Vesely 3 6 7 3 A. Mannarino [26] A. Mannarino [26] 6 7 5 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. (30) K. Bertens / J. Larsson vs N. Kichenok / An. Rodionova



GS Australian Open K. Bertens / J. Larsson K. Bertens / J. Larsson 6 6 1 N. Kichenok / An. Rodionova N. Kichenok / An. Rodionova 4 7 6 Vincitore: N. Kichenok / An. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Bertens / J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 1-1 → 1-2 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. J. Cerretani / K. Skupski vs L. Mayer / J. Sousa



GS Australian Open J. Cerretani / K. Skupski J. Cerretani / K. Skupski 6 5 L. Mayer / J. Sousa L. Mayer / J. Sousa 7 7 Vincitore: L. Mayer / J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Cerretani / K. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Mayer / J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Cerretani / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Arruabarrena vs (4) B. Strycova



GS Australian Open L. Arruabarrena L. Arruabarrena 3 4 B. Strycova [20] B. Strycova [20] 6 6 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. L. Davis vs A. Petkovic



GS Australian Open L. Davis L. Davis 4 6 6 A. Petkovic A. Petkovic 6 0 0 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Petkovic 0-15 0-40 15-40 0-4 → 1-4 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. (7) J. Ostapenko / (15) A. Pavlyuchenkova vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja



GS Australian Open J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 0 6 0 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 6 4 6 Vincitore: L. Arruabarrena / A. Parra Santonja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 3-4 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Ostapenko / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. (23) D. Gavrilova / (22) D. Kasatkina vs J. Brady / V. King



GS Australian Open D. Gavrilova / D. Kasatkina D. Gavrilova / D. Kasatkina 4 1 J. Brady / V. King J. Brady / V. King 6 6 Vincitore: J. Brady / V. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 J. Brady / V. King 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Brady / V. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Brady / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Brady / V. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Brady / V. King 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Brady / V. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Brady / V. King 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Gavrilova / D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Brady / V. King 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Gavrilova / D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Adamczak / S. Sanders vs E. Hozumi / (12) M. Kato



GS Australian Open M. Adamczak / S. Sanders M. Adamczak / S. Sanders 3 5 E. Hozumi / M. Kato E. Hozumi / M. Kato 6 7 Vincitore: E. Hozumi / M. Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Adamczak / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Adamczak / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Adamczak / S. Sanders 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 E. Hozumi / M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Adamczak / S. Sanders 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Hozumi / M. Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Adamczak / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Hozumi / M. Kato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. J. Chardy / F. Martin vs (31) P. Cuevas / H. Zeballos



GS Australian Open J. Chardy / F. Martin J. Chardy / F. Martin 6 6 7 P. Cuevas / H. Zeballos [12] P. Cuevas / H. Zeballos [12] 3 7 6 Vincitore: J. Chardy / F. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Chardy / F. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Cuevas / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Cuevas / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / F. Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Cuevas / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Cuevas / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Chardy / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy / F. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. M. Brengle / M. Puig vs A. Bai / Z. Hives



GS Australian Open M. Brengle / M. Puig M. Brengle / M. Puig 6 1 6 A. Bai / Z. Hives A. Bai / Z. Hives 4 6 4 Vincitore: M. Brengle / M. Puig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Bai / Z. Hives 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bai / Z. Hives 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Brengle / M. Puig 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bai / Z. Hives 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Brengle / M. Puig 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Bai / Z. Hives 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Brengle / M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Bai / Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Brengle / M. Puig 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 A. Bai / Z. Hives 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Brengle / M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bai / Z. Hives 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. P. Herbert / (4) N. Mahut vs M. Ebden / J. Millman



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 7 7 M. Ebden / J. Millman M. Ebden / J. Millman 6 5 Vincitore: P. Herbert / N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ebden / J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Ebden / J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Ebden / J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Ebden / J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 1-3 → 1-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Ebden / J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Ebden / J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (13) N. Melichar / (13) K. Peschke vs K. Birrell / J. Fourlis



GS Australian Open N. Melichar / K. Peschke N. Melichar / K. Peschke 6 6 6 K. Birrell / J. Fourlis K. Birrell / J. Fourlis 4 7 1 Vincitore: N. Melichar / K. Peschke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 15-15 30-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Birrell / J. Fourlis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Melichar / K. Peschke 0-1 K. Birrell / J. Fourlis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. L. Paes / P. Raja vs N. Basilashvili / A. Haider-Maurer



GS Australian Open L. Paes / P. Raja L. Paes / P. Raja 6 6 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 2 3 Vincitore: L. Paes / P. Raja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Paes / P. Raja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Basilashvili / A. Haider-Maurer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Paes / P. Raja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. M. Copil / V. Troicki vs (16) R. Ram / (16) D. Sharan



GS Australian Open M. Copil / V. Troicki M. Copil / V. Troicki 6 4 R. Ram / D. Sharan [16] R. Ram / D. Sharan [16] 7 6 Vincitore: R. Ram / D. Sharan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Copil / V. Troicki 4-5 → 4-6 M. Copil / V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Copil / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Copil / V. Troicki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Copil / V. Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Copil / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 M. Copil / V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Ram / D. Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Copil / V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Ram / D. Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Copil / V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Copil / V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Ram / D. Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Copil / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Copil / V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ram / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (13) B. Krejcikova / K. Siniakova vs P. Hon / (WC) A. Tomljanovic



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 7 6 P. Hon / A. Tomljanovic P. Hon / A. Tomljanovic 5 3 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Hon / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Hon / A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Hon / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Hon / A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Hon / A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Z. Diyas / M. Linette vs N. Bains / I. Wallace



GS Australian Open Z. Diyas / M. Linette Z. Diyas / M. Linette 6 6 N. Bains / I. Wallace N. Bains / I. Wallace 3 2 Vincitore: Z. Diyas / M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Bains / I. Wallace 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Z. Diyas / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Bains / I. Wallace 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Bains / I. Wallace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Bains / I. Wallace 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Diyas / M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Bains / I. Wallace 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Bains / I. Wallace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Bains / I. Wallace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Diyas / M. Linette 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Bains / I. Wallace 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Diyas / M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. M. Elgin / A. Rublev vs M. Purcell / L. Saville



GS Australian Open M. Elgin / A. Rublev M. Elgin / A. Rublev 3 4 M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 6 6 Vincitore: M. Purcell / L. Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Elgin / A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Elgin / A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Elgin / A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Elgin / A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. P. Martic / (19) M. Rybarikova vs L. Davis / A. Riske



Il match deve ancora iniziare

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (6) G. Dabrowski / (6) Y. Xu vs K. Flipkens / F. Schiavone



GS Australian Open G. Dabrowski / Y. Xu G. Dabrowski / Y. Xu 6 6 K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 3 2 Vincitore: G. Dabrowski / Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. (10) R. Bopanna / (10) E. Roger-Vasselin vs R. Harrison / (Q) V. Pospisil



GS Australian Open R. Bopanna / E. Roger-Vasselin R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 6 7 R. Harrison / V. Pospisil R. Harrison / V. Pospisil 2 6 Vincitore: R. Bopanna / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Harrison / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Harrison / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Harrison / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. X. Jiang / Q. Tang vs M. Barthel / C. Witthoeft