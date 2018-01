Challenger Koblenz: I risultati con il Live dettagliato del Primo Turno. Marco Cecchinato supera Andrea Arnaboldi ed è al secondo turno

Marco Cecchinato si è aggiudicato il derby tricolore di primo turno del torneo challenger di Koblenz, in Germania.

Il siciliano, numero 103 Atp e seconda testa di serie del torneo, ha battuto per 67(2) 64 62 Andrea Arnaboldi, numero 230 del ranking mondiale. Prossimo avversario per il 25enne palermitano il vincente del match – in programma domani – tra il bosniaco Tomislav Brkic, numero 242 Atp, ed il tedesco Mats Moraing, numero 205 Atp, in tabellone con una wild card.

Challenger Koblenz | Indoor | e43.000 – 1° Turno



Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

