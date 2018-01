Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della Seconda Giornata. Nessun problema per Roger Federer. Ritorna alla vittoria Novak Djokovic. Vince Stan Wawrinka. Fuori Raonic. Bene Sharapova, Halep e Kerber

Senza alcun problema. L’esordio di Roger Federer (ATP 2) agli Australian Open è stato poco più di una formalità. Sempre in totale controllo del match, il basilese ha gestito con autorità l’unica occasione in cui ha rischiato di perdere il servizio, finendo per regolare lo sloveno Aljaz Bedene (51) con il comodo punteggio di 6-3 6-4 6-3 in 1h39′ di gioco.

Con un avversario senza armi per metterlo in difficoltà, King Roger ha avuto la possibilità di provare alcuni colpi spettacolari che hanno strappato applausi al pubblico di Melbourne. Su una palla break nel terzo set, l’elvetico ha pure trovato il tempo di scherzare: quando un bimbo tra il pubblico è scoppiato a piangere disturbando Bedene alla battuta Federer ha detto: “Questo non è uno dei miei”. Poi ha ritrovato la concentrazione tirando dritto fino alla stretta di mano con l’avversario.

Sulla strada verso la conferma del titolo a Melbourne Federer se la vedrà nel secondo turno con il tedesco Jan Lennard Struff (55), che ha sconfitto 6-1 6-2 6-4 il coreano Soo Woo Kwon (174).

Non poteva essere migliore per Novak Djokovic (ATP 14) il ritorno alle competizioni ufficiali dopo sei mesi di stop. Nel primo turno degli Australian Open il serbo ha infatti sconfitto con un netto 6-1 6-2 6-4 lo statunitense Donald Young (63). A sorpresa il canadese Milos Raonic (23) è invece stato eliminato all’esordio da Lukas Lacko (86). Lo slovacco ha avuto la meglio dopo un match combattuto, conclusosi 6-7 (5/7) 7-5 6-4 7-6 (7/4).

Stan Wawrinka (ATP 8) non ha steccato il suo debutto agli Australian Open. Il vodese, al rientro dopo la lunga pausa per infortunio, nel primo turno ha avuto la meglio sul lituano Ricardas Berankis (136), imponendosi con i parziali di 6-3 6-4 2-6 7-6 (7/2) dopo 2h48′.

Conquistate senza particolari difficoltà le prime due frazioni, nelle quali non ha comunque spinto al massimo testando la tenuta del ginocchio sinistro, il romando ha avuto un calo a cavallo del terzo e del quarto set, quando ha concesso sette game consecutivi all’avversario. Il 32enne, vincitore a Melbourne nel 2014, è comunque riuscito a reagire, trovando a sprazzi i suoi colpi migliori, e ha così conquistato la vittoria.

Wawrinka, che non disputava un match ufficiale dal primo turno di Wimbledon (197 giorni fa), sul proprio cammino troverà ora lo statunitense Tennys Sandgren (97), sbarazzatosi 6-4 7-6 (7/2) 6-2 del francese Jérémy Chardy (84).

