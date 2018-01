Australian Open: Andreas Seppi accede al secondo turno

Andreas Seppi supera l’ostacolo Corentin Moutet e passa il primo turno agli Australian Open. Partito coi favori del pronostico della vigilia, l’azzurro non tradisce le aspettative e vince in quattro set sulla giovane wild card francese col punteggio complessivo di 3-6 6-4 6-2 6-2 in due ore e 33 minuti di gioco. Resosi protagonista per l’ennesima volta in carriera di una delle sue classiche partenze diesel, l’altoatesino si lascia sorprendere inizialmente dall’infinita creatività di Moutet salvo poi prendergli le misure e sfinirlo fisicamente. L’azzurro sfiderà al secondo turno Yoshihito Nishioka che a sorpresa ha sconfitto Philipp Kohlschreiber in cinque set.

PRIMO SET

Al loro primo confronto diretto della carriera, dopo appena tre game giocati, il match si interrompe sul 2-1 a favore di Seppi a causa di una leggera pioggia. Alla ripresa delle operazioni, l’altoatesino parte contratto, tarda a carburare e non riesce in alcun modo a prendere le adeguate contromisure al suo avversario e al forte vento. Nel quinto game, sul punteggio di 2-2 e alla seconda palla break, Seppi cede malamente il servizio mostrando più di qualche difficoltà nel leggere la quarta palla corta giocata dal francese. Moutet prende spesso la via della rete e sembra essere superiore anche nel palleggio da fondocampo. Nell’ottavo gioco il mancino di Neuilly Sur Seine concede la palla del controbreak ma si salva col servizio. Nonostante uno stile di gioco piuttosto narcisista, Moutet se la cava egregiamente e chiude i conti 6-3 con pieno merito.

SECONDO SET

La partenza nel secondo set di Moutet è delittuosa. Consegna il servizio con quattro errori differenti: rovescio sballato, lob lungo, serve and volley sciagurato e back di rovescio in corridoio. Seppi va a alla battuta per consolidare il break di vantaggio, soffre, offre due palle break ma si aggrappa al servizio e le cancella entrambe. Anche nel game successivo il francese sembra specchiarsi troppo, abusa della palla corta e con un doppio fallo va sotto di due break. L’azzurro si adagia un po’ troppo sugli allori, si fa recuperare uno dei due break di svantaggio e non oppone troppa resistenza neanche nel quinto game. In un lampo, senza un ragionevole motivo, l’italiano dilapida il vantaggio accumulato e si ritrova 4-4. Andreas reagisce, diventa finalmente più concreto e ottiene il terzo break nel set con un lungolinea vincente. Il parziale termina 6-4 con l’azzurro che fa valere il servizio e mette in mostra uno splendido rovescio.

TERZO SET

Corentin Moutet battezza il terzo parziale cambiando copione e rendendosi molto più propositivo. Dapprima tiene la battuta, poi piazza il break approfittando di un Seppi estremamente falloso. Da questo esatto istante sale in cattedra l’altoatesino e sparisce dal campo il francese, autore di un lancio di racchetta che gli costa il warning nel settimo game. Seppi infila una serie di 6 giochi consecutivi e si porta avanti 2 a 1 nel computo dei set archiviando la pratica terzo set grazie ad una botta di servizio devastante al centro. Il set è finito: 6-2

QUARTO SET

Andreas Seppi ormai ha preso il sopravvento mentre Moutet appare nervoso e scarico di energie. Dopo i primi 4 game combattuti, in cui il francese ha la possibilità di strappare il servizio all’azzurro con un diritto impattato in precario equilibrio, si rompe l’equilibrio. Moutet accusa i crampi, chiede l’intervento del trainer ma ormai la spia della riserva è accesa e l’autonomia è limitata. Il tennista di Caldaro non si lascia pregare e comanda le operazioni con disinvoltura con qualche piccola sbavatura solamente nel corso del sesto game. Andreas Seppi conclude il match giocando una comoda volée a campo aperto al termine di una magistrale manovra offensiva.

CHIAVE TATTICA

Il match ha regalato molti spunti tecnici – in virtù dell’estro di Corentin Moutet – tracciando meno indicazioni sotto il piano strategico. Per sua natura, infatti, il giovane francese è imprevedibile, abile a giocare il lob da ogni dove, variare gli schemi con palle corte a dismisura e back di rovescio attraverso cui tenta di addormentare il gioco e accelerare a proprio piacimento. Premesso ciò, possiamo sintetizzare e spiegare in tre passaggi l’andamento dell’incontro: la solidità e la continuità di Seppi nello scambio da fondo a discapito di un Moutet eccessivamente confusionario nella ricerca delle soluzioni da adottare, l’inesperienza dell’enfant terrible che tutt’oggi palesa lacune mentali nella gestione dei momenti cruciali e non (palesate in pieno le scorie di tennis giovanile), e il rovescio del transalpino, fondamentale più vulnerabile e falloso del suo vasto repertorio. Seppur non con eccessiva costanza, l’altoatesino ha saputo sfruttare al meglio queste tre variabili per portare a casa un match che sulla carta appariva più che scontato.

NUMERI

Andreas Seppi conquista la sesta vittoria consecutiva stagionale – vincitore lo scorso weekend del suo ottavo Challenger in carriera in quel di Canberra – e prosegue la sua corsa agli Australian Open. L’altoatesino, che difende i 180 punti degli ottavi di finale raggiunti nella passata stagione, si assicura il 16esimo successo nel Major down under su 13 partecipazioni totali e batte per la 36esima volta complessiva un francese nel circuito maggiore. Sconfitta all’esordio assoluto in uno Slam per Corentin Moutet: il giovane mancino francese, in main draw per mezzo di una wild card, deve accontentarsi di un solo set e dovrà rimandare l’appuntamento al primo successo “tra i grandi”.

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. A. Seppi vs C. Moutet



A. Seppi – C. Moutet

87. Singles ranking 155.

21. 2. 1984 Birthdate 19. 4. 1999

right Plays left

(27) P. Kohlschreibervs Y. Nishioka

