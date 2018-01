Australian Open: Lorenzo Sonego “non mi sono lasciato distrarre dall’ambiente, sono sempre stato super concentrato e avevo sempre in mente il punteggio”

Dal sito della Federazione apprendiamo le parole di Lorenzo Sonego dopo il successo nel secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open dopo aver giocato il suo incontro indoor.

“L’ultima volta che ho giocato in condizioni analoghe è stato a Margherita di Pula.

All’inizio vincevo facilmente i game nei miei turni di servizio, poi da meta secondo set ho cominciato a faticare a tenere la battuta e non riuscivo più a metterlo in difficoltà con la risposta. Ma non mi sono lasciato distrarre dall’ambiente, sono sempre stato super concentrato e avevo sempre in mente il punteggio, anche senza tabellone”.