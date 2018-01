Fed Cup 2018: Italia vs Spagna. Si giocherà al Palatricalle di Chieti. Partita la prevendita (Video)

Chieti ospiterà al Palatricalle, il 10 e 11 febbraio 2018, l’incontro di FedCup Italia-Spagna, valido per il primo turno del World Group 2. E’ stata MEF tennis events a proporre la location del Palatricalle per l’edizione 2018, diventando partner di servizi della Federazione Italiana Tennis per la Fed Cup.

L’evento sportivo di livello internazionale è stato presentato nel foyer del Teatro Marrucino. Le squadre di Italia e Spagna arriveranno a Chieti il 5 febbraio 2018. Le competizioni sportive saranno precedute, l’8 febbraio, da una cena di gala nella Sala dei Frontoni del Museo de La Civitella. Il 9 febbraio, alle 12 al Marrucino, il sorteggio. “Il palcoscenico che la World Cup di Tennis offre a Chieti e all’Abruzzo è di una straordinaria importanza – ha detto il sindaco Umberto Di Primio – Sono, dunque, felice che la città sia stata scelta”.

Partita la prevendita per la FedCup | Posti disponibili in tribuna MEF a prezzo speciale

I biglietti per la sfida di Fed Cup 2018 tra Italia e Spagna a Chieti sono già in vendita. L’incontro della più importante competizione a squadre femminile si giocherà sulla terra rossa indoor del Palatricalle “Sandro Leombroni” della cittadina abruzzese. Per acquistare il biglietto basta cliccare su questo LINK e scegliere la tipologia desiderata, se per la singola giornata del 10 o dell’11 febbraio o per l’abbonamento valevole per entrambe. A MEF tennis events invece è stata destinata una tribuna numerata a prezzo speciale.

– Parterre bianco numerato (poltroncine) € 35,00 a giornata – € 60,00 abbonamento

– Tribuna gialla numerata € 25,00 a giornata – € 40,00 abbonamento

– Posti non numerati € 20,00 a giornata – € 30,00 in abbonamento

– Posti numerati tribuna MEF – € 30,00 in abbonamento