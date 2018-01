Sorteggio del Tabellone Femminile degli Australian Open 2018. Il punto sulle italiane.

Sorteggio sfortunato per le due italiane ai nastri di partenza degli Australian Open 2018.

Nella parte alta di tabellone è stata sorteggiata Camila Giorgi.

L’azzurra, a dispetto di un primo turno facile (trova una qualificata), si trova poi la strada disseminata di incontri difficili.

Già al secondo turno l’incrocio è con la vincente dell’incontro tra la bielorussa Sabalenka e la padrona di casa, Barty. Il terzo turno sarebbe più agevole (Vesnina) mentre il cammino successivo è proibitivo (Halep e una tra Konta e Karolina Pliskova).

La speranza è quella di uscire vincitrice dal suo spot, anche se il secondo turno che le si prospetta incute molto timore. Forza Camila.

E’ andata peggio a Francesca Schiavone. La tennista milanese difficilmente passerà il primo turno, dove si trova ad affrontare la forte lettone Ostapenko.

L’unica fortuna della Leonessa è stata quella di essere sorteggiata nella parte bassa di tabellone, meno qualitativa e disseminata di tenniste pericolose rispetto alla parte alta.

C’è da dire che, se Francesca dovesse sovvertire il pronostico contro la Ostapenko, i successivi turni sarebbero più malleabili. La Schiavone è infatti finita in uno spot dove troverebbe la vincente di Duan-Duque Marino al secondo turno e una tra Barthel e Kontaveit al terzo turno.

Restiamo in attesa della fine degli incontro di qualificazione, con Sara Errani ancora in corsa per un posto nel main draw.

Gli eventuali possibili incroci sono variegati, si va da un possibile derby con la Giorgi ad avversarie ostiche quali Svitolina o Kasatkina, a incroci più soft quali Mertens o Gibbs.

Lo spot di Giorgi e Schiavone

(18) A. Barty vs A. Sabalenka

C. Giorgi vs Q

N. Osaka vs K. Kucova

O. Jabeur vs (16) E. Vesnina

(7) J. Ostapenko vs F. Schiavone

Y. Duan vs M. Duque-Mariño

M. Niculescu vs M. Barthel

A. Krunic vs (32) A. Kontaveit

Davide Sala