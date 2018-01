Nuova superficie, più spettacolo e maggiore coinvolgimento dei giovani: ecco le novità della tredicesima edizione del Trofeo Perrel-FAIP. Un campo più lento, l’ITF femminile e le fasi finali dei Campionati Studenteschi arricchiranno l’evento che, storicamente, inaugura la stagione del tennis internazionale in Italia.

Il torneo di Bergamo ha fatto tredici! I più giovani, forse, non comprenderanno il significato simbolico di questa frase. Chi ha conosciuto l’età dell’oro del Totocalcio, invece, sa bene cosa significa(va) azzeccare tredici risultati calcistici, magari intascando una cifra sufficiente a cambiare la propria vita. Oggi il Totocalcio esiste ancora, ma è stato travolto dalla liberalizzazione delle scommesse. Tuttavia il fascino del vecchio “tredici” rimano lo stesso, e la tredicesima edizione del Trofeo Perrel-Faip (64.000€, Greenset) certifica il trionfo di una scommessa nata nel 2006 per iniziativa della Olme Sport di Marco Fermi e Gabriele Merelli. Ancora una volta, per due settimane, gli occhi del tennis italiano e internazionale saranno puntati sull’asse bergamasco che parte da Alzano Lombardo e arriva al PalaNorda, transitando dal Tennis Club Città dei Mille (che da quest’anno sarà anche sede delle qualificazioni maschili, migliorando la logistica complessiva). Non si è perso l’entusiasmo delle prime edizioni: anzi, è forte il senso di responsabilità per una storia di prestigio da difendere e onorare. L’edizione del 2017 si è chiusa con il bel successo di Jerzy Janowicz, potente polacco che in carriera ha raggiunto le semifinali a Wimbledon. Nome perfetto per un albo d’oro che accende l’invidia di tanti concorrenti. La grande novità di quest’anno riguarda la superficie: dopo dodici anni di proficua collaborazione con Play-It, dal 2018 si giocherà su un campo in Greenset, storico manto sintetico che da più di 20 anni accoglie i tornei più importanti del circuito. Le recenti Next Gen ATP Finals di Milano, per esempio, si sono giocate proprio su Greenset, con esito straordinario sul piano dello spettacolo. La differenza è semplice: la palla rimbalza più alta, più lenta, più controllabile. Significa che si vedranno più scambi, il tutto a beneficio dello spettacolo e dello spettatore.

EVENTI COLLATERALI E TORNEO FEMMINILE

La qualità non è mai mancata al PalaNorda, ma già da qualche anno gli organizzatori pensavano di rallentare la superficie per offrire ancora di più. Greenset si è rivelato il partner perfetto ed ecco che il Trofeo Perrel-FAIP assume una nuova dimensione, confermando i suoi punti forti: un (bel) montepremi di 64.000 euro, un secondo campo invidiato da molti Challenger (il palazzetto di Alzano Lombardo) e uno staff più che collaudato, apprezzatissimo dai giocatori e dallo staff ATP. Ma non finisce qui: negli anni si è detto e ripetuto che il torneo è più che mai inserito nel tessuto sociale della città. Lo dicono i numeri, che ogni anno parlano di circa 20.000 presenze nel corso della settimana. Per rafforzare il legame, da quest’anno il torneo sarà associato ai Campionati Provinciali Studenteschi, da cui emergeranno i baby tennisti bergamaschi che prenderanno parte alle fasi regionali. Si parte il 5 febbraio al TC Montecchio di Alzano Lombardo e al TC Città dei Mille di Bergamo, e le gare (sia individuali che a squadre) si concluderanno nientemeno che al PalaNorda, nel weekend finale dell’ATP Challenger, dal 23 al 25 febbraio. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione della Prof.ssa Simonetta Cavallone, coordinatrice di educazione fisica del Provveditorato agli Studi di Bergamo, che negli anni aveva già favorito la presenza di decine di scolaresche nelle sessioni mattutine del torneo. Non mancherà neanche il torneo femminile, grande novità dell’anno scorso. La tappa ITF (con un montepremi di 15.000 dollari) è l’ideale per “scaldare i motori” in vista del torneo maschile, e l’anno scorso ha avuto un enorme successo, tanto da riempire oltre ogni misura il Campo 1 del TC Città dei Mille, che anche quest’anno sarà la sede principale. Ma ci sono progetti importanti anche in questo senso. Ecco le date: La tappa femminile si giocherà dal 10 al 17 febbraio, mentre la tredicesima edizione dell’ATP Challenger è prevista dal 17 al 25 febbraio. Ancora una volta, Bergamo c’è.