Hopman Cup: Belgio ok, per Bouchard crisi senza fine

Si conclude con una netta vittoria per 3-0 sul Canada l’avventura del Belgio alla Hopman Cup 2018.

In quel di Perth, Elise Mertens e David Goffin hanno archiviato la pratica Bouchard-Pospisil dopo i due incontri di singolare.

Al femminile, tutto facile per la giocatrice belga che ha sconfitto con un doppio 6-4 Genie, all’ottava sconfitta consecutiva. La 23enne di Westmount non vince un match nel circuito addirittura dallo scorso 27 agosto, quando a New Haven superò Lauren Davis al primo turno.

A chiudere la sfida è stato David Goffin, che ha rifilato il terzo ko in altrettante uscite in questo torneo d’esibizione a Vasek Pospisil.

Infine, nel doppio misto si è “spezzata” la coppia Pospisil-Bouchard, con quest’ultima prontamente rimpiazzata dall’australiana Maddison Inglis: punto assegnato d’ufficio al Belgio, anche se è stato il team australiano-canadese ad imporsi in rimonta in tre set.

BELGIO b. CANADA 3-0

Elise Mertens (BEL) b. Eugenie Bouchard (CAN) 6-4 6-4

David Goffin (BEL) b. Vasek Pospisil (CAN) 6-2 6-4

Maddison Inglis/Vasek Pospisil (CAN) b. Elise Mertens/David Goffin (BEL) 3-4(3) 4-3(2) 4-3(4)*

*punto assegnato comunque al Belgio per il forfait di Eugenie Bouchard, rimpiazzata da Maddison Inglis.

CLASSIFICA GRUPPO A

Belgio 2W 1L

Germania 2W 0L*

Australia 1W 1L*

Canada 0W 3L*

Lorenzo Carini