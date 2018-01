WTA Hobart: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Hobart International | Cemento | $250.000

(1) Watson, Heather vs Birrell, Kimberly

Elie, Jennifer vs (7) Hibino, Nao

(2) Flipkens, Kirsten vs (WC) Jovanovic, Masa

Bains, Naiktha vs (10) Bogdan, Ana

(3) Van Uytvanck, Alison vs (WC) Moore, Jessica

Cepelova, Jana vs (9) Fett, Jana

(4) Niculescu, Monica vs (WC) Bai, Alison

Kudryavtseva, Alla vs (11) Hogenkamp, Richel

(5) Parmentier, Pauline vs Glushko, Julia

Stojanovic, Nina vs (12) Duque-Mariño, Mariana

(6) Brengle, Madison vs Kudermetova, Veronika

(WC) Sharma, Astra vs (8) Nara, Kurumi

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Naiktha Bains vs [10] Ana Bogdan

2. [4] Monica Niculescu vs [WC] Alison Bai

3. [2] Kirsten Flipkens vs [WC] Masa Jovanovic (non prima ore: 02:00)

4. [1] Heather Watson vs Kimberly Birrell

5. [WC] Astra Sharma vs [8] Kurumi Nara

West Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Pauline Parmentier vs Julia Glushko

2. [3] Alison Van Uytvanck vs [WC] Jessica Moore

3. Alla Kudryavtseva vs [11] Richel Hogenkamp (non prima ore: 04:00)

4. [6] Madison Brengle vs Veronika Kudermetova (non prima ore: 06:00)

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nina Stojanovic vs [12] Mariana Duque-Mariño

2. Jana Cepelova vs [9] Jana Fett (non prima ore: 04:00)

3. Jennifer Elie vs [7] Nao Hibino (non prima ore: 06:00)