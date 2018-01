Australian Open: Uno scommettitore punta 40 mila dollari sul successo di Nick Kyrgios

L’Australian Open prenderà il via il 15 di questo mese, ma Nick Kyrgios potrà contare su un sostegno speciale e convinto da parte di un tifoso.

Il suo nome non lo conosciamo, ma quello che sappiamo è che ha speso qualcosa come $ 40.000 (33.244 euro) per scommettere sulla vittoria del 22enne australiano nel primo Grande Slam dell’anno.

Se il colpo uscirà correttamente, lo scommettitore riceverà 840 mila dollari (700.000 mila euro circa).

Una quantità però, che non giustifica il rischio e il coraggio di mettere tutte le sue chips in un giocatore che è sempre molto discontinuo nel suo tennis.

“La scommessa ci ha sorpreso”, ha detto Christian Jantzen di sportsbet.com.au, il sito che ha ricevuto la scommessa. “Krygios ha armi per vincere un Grande Slam, ma questa è una scommessa molto importante.”

Guardando indietro, il miglior risultato dell’attuale numero 21 del mondo nello Slam aussie è avvenuto nel 2015, quando raggiunse i quarti di finale.